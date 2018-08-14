YKS sonrası tercih heyecanının da sonuna gelindi. Sınav ve ardından tercih heyecanı yaşayan üniversite adaylarını şimdi de tercih sonuçları heyecanı sardı. Tercihler için son tarih 14 Ağustos, son saat ise 23.59 olarak belirlendi. Peki; YKS tercih sonuçları ya da bir başka değişle ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI - YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir açıklama yer almıyor. ÖSYM bu konuyla ilgili bir açıklama yaptığında haberimizde olacak. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek.

e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.

Yerleştirildikleri üniversite programına 18 Ağustos'a kadar kayıt yaptıracak olan adaylar, merakla üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeleri araştırıyor. İşte üniversite kaydı için gerekli belgeler;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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