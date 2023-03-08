Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÖSYM yeni sınav takvimi: 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav ve başvuru tarihleri, ÖSYM'nin açıklamasının ardından gündeme geldi. ÖSYM sınav takvimindeki bazı sınavların tarihleri, seçim tarihleriyle çakışması nedeniyle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS sınav tarihlerini açıklarken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 2023 KPSS tarihlerini duyurdu. İşte, 2023 ÖSYM sınav takvim ile YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri....

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    ÖSYM yeni sınav takvimi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ve Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS tarihleri açıklandı. Gelişmenin ardından YKS, KPSS, DGS, ALES sınav ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2023 ÖSYM yeni sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, YDS ve ALES sınav tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    "2023'TE YAKLAŞIK 50 SINAV GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

    Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: "2022'de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum."
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    2023 YILI SINAV TAKVİMİ ÖSYM'DE

    Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!

    ÖSYM açıklaması ile sınava başvurular, 8 - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM 2023 YKS başvuru ve sınva tarihlerini açıkladı. ÖSYM'nin son dakika açıklaması şu şekilde;

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    YKS SINAVINDAN ÜCRET ALINMAYACAK

    Ersoy, YKS sınavına ilişkin, "Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak." açıklamasında bulundu.
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    KPSS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi.

    Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını bildiren Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

    KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" bilgilerini paylaştı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.