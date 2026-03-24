        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM YKS sınav takvimi: YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT hangi tarihte yapılacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Başvurular 6 Şubat'ta başladı ve 2 Mart'ta sona erdi. Geç başvuru süreci ise 10–12 Mart tarihlerinde tamamlandı. Başvuruların bitmesiyle birlikte adayların gözü sınav takvimine çevrildi. İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sınav tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 15:44
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav için milyonlarca başvuru yapıldı. Üniversite hedefi olan adaylar sınava girerek tercih hakkı elde edecek. Şimdi gözler YKS’nin yapılacağı tarihlere çevrildi. İşte konuya dair ayrıntılar

        2

        2026 YKS NE ZAMAN?

        TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika

        AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika

        YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakik

        3

        YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        YKS sınavları Haziran ayında uygulanacak. Sınav giriş belgeleri ise henüz erişime açılmadı.

        ÖSYM sınav yeri giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak

        4
