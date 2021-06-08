Şaşırtıcı ama gerçek! Zamanla bu hale geldi

Otelde şüpheli ölüm 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyur ilçe sinde bir otelde kalan Mazhar A. isimli adam 3’üncü kattaki otel odasının penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otelde yaşayan Mazhar A. isimli şahıs, 3’üncü katta kaldığı odasının penceresinden aşağı düştü. Ses üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar yerde hareketsiz bir adamın yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mazhar A.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, olaydan hemen önce telaşlı şekilde Mazhar A.’nın odasından çıkan bir kişinin peşine düştü. Hayatını kaybeden Mazhar A.’nın cenazesi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.