        Haberler Yaşam Oto kurtarıcı üzerine yerleştirdiği dev buketle evlilik teklifi etti

        Oto kurtarıcı üzerine yerleştirdiği dev buketle evlilik teklifi etti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcılık yapan Tolga Efe, hazırladığı dev çiçek buketini araca yükleyerek kız arkadaşı Emine Rana'ya evlilik teklif etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 09:27 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:27
        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Tolga Efe, müstakbel eşine oto kurtarıcıyla taşınan dev buketle evlilik teklifi yaptı.

        Uzun süredir evlilik planı yapan Efe, oto kurtarıcının taşıma platformuna demir iskelet yerleştirip tüller ve çiçeklerle süsleyerek büyük bir buket oluşturdu. Buketin üzerine LED ışıklarla "Benimle evlenir misin?" yazısı yerleştirildi.

        Kız arkadaşının bulunduğu alana süslenen araçla gelen Efe'nin sürpriz teklifine genç kadın "Evet" yanıtını verdi. O anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Evlilik teklifinin ardından çift, dev buketi taşıyan oto kurtarıcıyla ilçe merkezinde tur attı.

        #dev buketle evlilik teklifi
        #oto kurtarıcı
        #Bolu
        #Mudurnu
