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        Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi

        Bursa'da bir özel halk otobüsünün sürücüsü direksiyon başında cep telefonundan video izlerken görüntülendi. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün rahat hareketleri dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:42
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        Direksiyon başında video izledi
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        Bursa'da bir özel halk otobüsü sürücüsü direksiyon başında cep telefonundan video izledi.

        Yolcuların kayda aldığı görüntüde sürücünün yolcuların uyarılarına rağmen video izlemeye devam etmesi ve rahat hareketleri dikkat çekti.

        Bazı yolcular sürücüye tepki gösterdi. Ancak o oralı bile olmadı.

        O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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        #Bursa
        #halk otobüsü
        #cep telefonu
        #video
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