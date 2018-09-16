Kadıköy’de halk otobüsüne arka kapıdan binen bir kişi İstanbul Kartı'nı şoföre doğru uzattı. Kartının geri gelmediğini iddia eden kişi otobüsün camını kırdı. Hasar gören otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse alındı.

Olay, Kadıköy Uzunçayır otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu otobüse arka kapıdan bir kişi İstanbul Kartı'nı elden ele şoföre doğru uzattı. Kartının kendisine geri gelmediğini iddia eden kişi halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışan kişi otobüsün camlarını yumruklamaya başladı.

Otobüs kapısının camını kıran kişi bir süre şoförle tartışarak olay yerinden uzaklaştı. Halk otobüsünde bulunan yolcular otobüsten indirilerek başka bir otobüse alındı.

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