Otobüse maskesiz alınmadı! Sileceklere tutundu!

DHA

Antalya'da bu sabah, insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Olay, Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı.

SEYİR HALİNDE SİLECEKLERİ TUTTU

DHA'da yer alan habere göre adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.

Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı. Yaşananları, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.