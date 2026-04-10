Otobüsten indi, motosiklet çarptı!
İstanbul Küçükçekmece'de otobüsten inen kadın yolcuya motosiklet çarptı. Kadın yolcu ve motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı olay kameraya yansıdı
Giriş: 10.04.2026 - 16:32
Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen kadın yolcuya, motosikletlinin çarpması otobüsün kamerasınca kaydedildi.
AA'da yer alan habere göre Halkalı Caddesi'nde İETT otobüsünden inen yolcuya, otobüsün yanından geçmeye çalışan motosikletli çarptı.
Kazada kadın yolcu ve motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay anı, otobüsün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsten inen kadın yolcuya motosikletin çarpması ve yolcuyla motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.
