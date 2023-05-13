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Otogarda seçim hareketliliği sürüyor

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanların hareketliliği sürüyor.

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DHA
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluşturdu. Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, bazı noktalara ise ek seferler düzenlendiği görüldü. Seçim sebebiyle oluşan yolcu hareketliliğinin gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

     
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor

    "BUGÜN AKŞAMA KADAR TÜM FİRMALAR DOLU"

    İşletmeci Şehabettin Laçin , "Tek tük uzun yolculuk rotalarına ek seferler konuldu, kısa mesafelere ise maalesef konulmadı. Deprem bölgesine, özellikle Hatay'a ve doğuya ek seferler oldu. Çarşamba ve Perşembe'den itibaren işlerimiz iyi. Bugün akşama kadar tüm firmalar dolu" dedi.

     
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor

    BİLETİ GÜNLER EVVEL ALDIĞIM İÇİN KOLAY BULDUM

    Yolcu Rana Gügen, "Vatandaşlık görevi olduğu için oyumu kullanmaya gidiyorum. Çok önemli, bir oy bir oydur. Ben bunu düşünerek memleketime Bandırma'ya gidiyorum. İnşallah Pazartesi sabahı hayırlısına uyanacağız, hakkımızda en iyisi hayırlısı olsun. Bileti günler evvel aldığım için kolay buldum" diyor konuştu. Yolculardan Menderes Yılmaz ise, "Tekirdağ'dan Sultanbeyli'ye oy kullanmaya geldim, seçim olmasa gelmeyecektim. Bir oy bir oydur" dedi.
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor
  • Otogarda seçim hareketliliği sürüyor

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