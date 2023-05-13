BİLETİ GÜNLER EVVEL ALDIĞIM İÇİN KOLAY BULDUM

Yolcu Rana Gügen, "Vatandaşlık görevi olduğu için oyumu kullanmaya gidiyorum. Çok önemli, bir oy bir oydur. Ben bunu düşünerek memleketime Bandırma'ya gidiyorum. İnşallah Pazartesi sabahı hayırlısına uyanacağız, hakkımızda en iyisi hayırlısı olsun. Bileti günler evvel aldığım için kolay buldum" diyor konuştu. Yolculardan Menderes Yılmaz ise, "Tekirdağ'dan Sultanbeyli'ye oy kullanmaya geldim, seçim olmasa gelmeyecektim. Bir oy bir oydur" dedi.