Otomobil bariyere çarpıp alev aldı: 3 astsubay yaralandı

Beylikdüzü'nde evdeki tartışma sırasında arbedede öldü oğlu gözaltına alındı: Dirseğim çaptı

BEYLİKDÜZÜ'nde evinde oğluyla tartışan Zafer Öztaykutlu çıkan arbede sonrası (55) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Öztaykutlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, oğlu A.Ö. ise (24) gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde babası... Daha Fazla Göster BEYLİKDÜZÜ'nde evinde oğluyla tartışan Zafer Öztaykutlu çıkan arbede sonrası (55) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Öztaykutlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, oğlu A.Ö. ise (24) gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde babasına dirseğinin çarptığını öne süren şüpheli tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster