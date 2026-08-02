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        Otomobil bariyere çarpıp alev aldı: 3 astsubay yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil alev aldı. Olayda araçta bulunan 3 astsubay yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Araç alev aldı, 3 astsubay yaralandı

        Bilecik’te kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 astsubay yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi Çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi.

        Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu Merkez Komutanlığında görev yapan ve yıllık izin dönüşünde bulunan Astsubay Hasan G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, araçta yolcu olarak bulunan Astsubay Alperen Talha E. ile Astsubay Cihat M., sürücü Hasan G. ile birlikte çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

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