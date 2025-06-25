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        Haberler Gündem Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Uşak'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Önder Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 00:32 Güncelleme: 25.06.2025 - 00:32
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı ile Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde meydana geldi.

        Önder Polat (23) idaresindeki motosiklet, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde Y.S. (19) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, sürücü Polat ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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