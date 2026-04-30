Otomobil kafeye daldı: 6 yaralı
Bakırköy'de otomobilin bir motosiklete çarptıktan sonra kafeye girdiği kazada 6 kişi yaralandı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 01:48 Güncelleme:
İstanbul'da D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna Metrobüs durağı mevkisinde, Muhammet İ. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra refüjü aşarak yol kenarındaki bir kafenin içine girdi.
Kazada, otomobil sürücüsüyle kafede oturan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kafeye giren otomobilin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ