Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 4 yaralı

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DHA

Kaza, saat 22.00 sıralarında Tacin Mahallesi Konya Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi.

Orhan Aygün (50) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Ölmez (28) yönetimindeki TIR´a arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Orhan Aygün, yanında bulunan Hanifi Aygün (56), Ömer Tosun (28) ve İbrahim Tosun (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Mustafa Ölmez, ''Konya'dan, Kayseri'ye gidiyordum. Kırmızı ışıkta beklerken, otomobil arkadan çarptı.'' diye kazayı anlatırken, yaralılardan İbrahim Tosun, tepki gösterdi. Tosun, ''Araç içinde bende vardım. Senin dörtlülerin yanıyordu. Burada durulmaz. Sende can taşıyorsun. Biz ölsek sen ne yapacaktın?" dedi. Ölmez de, ''Kırmızı ışık yandı, durdum.'' diye cevap verdi.

Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, o sırada yol vermeyen otomobil ile başka bir TIR kaza yaptı. Yaralanan olmazken otomobil ve TIR'da maddi hasar meydana geldi. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.