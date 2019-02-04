Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak ayında yüzde 59 azaldı ve 14 bin 373 adet seviyesinde gerçekleşti.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bu sonuçlar ile sektörün 2019 Ocak ayı performansının, 10 yıllık Ocak ayı satış ortalaması olan 32 bin adet seviyesinin de yarısının altında kaldığı anlaşılıyor.
HAFİF TİCARİDEKİ AZALMA DAHA FAZLA
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58.7 oranında azalarak 10 bin 979 adet seviyesine gerilerken, bu dönemde hafif ticari araç pazarının da yüzde 59.9 oranında azaldığı ve 3 bin 394 adet olarak gerçekleştiği görülüyor.
ODD raporuna göre, 2019 Ocak ayında 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 58.2 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 64.7 ve 2000 cc üstü otomobillerde yüzde 56.9 azalış izlendi.
TEK ARTIŞ HİBRİTLERDE GÖRÜLDÜ
2019 yılında 85kW altı 5 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, toplam 131 adet hibrit otomobilin satıldığı açıklandı.
Bu dönemde, 1600cc altı 13 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 100 adet ve 1801cc2000cc aralığında 5 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Pazardaki tüm kategorilerde düşüş yaşanırken, tek artış 2001cc-2500cc (>100KW) aralığındaki hibrit otomobillerde yaşandı. Bu gruptaki otomobiller satışlarını Ocak ayında yüzde 62.5 artışla 13 adete yükseldi.
VERGİ İNDİRİMLERİ KARŞILIK BULMADI
ODD'nin açıkladığı rakamlar, 2018'in son 2 ayında getirilen ve 2019'un ilk 3 ayını kapsayacak şekilde uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin etkisinin azaldığını gösteriyor.
Öyle ki, geçtiğimiz Eylül ayında 23 bin ve Ekim ayında da 21 bin adet seviyelerine gerileyen toplam pazar, vergi teşviklerinin katkısı ile Kasım'da 58 bin ve Aralık'ta da 77 bin adetlere yükselmişti.
Yıl genelinde yüzde 35 ve Aralık'ta da yüzde 42 oranında gerileme yaşansa da, son iki ayda yaşanan ivmelenme sektör açısından olumlu karşılanmış ve bu ivmelenmenin devam etmesi umuduyla vergi indirimlerinin devamı talep edilir hale gelmişti.
Söz konusu talebe kayıtsız kalmayan hükümet ise 2018'in son günü ÖTV ve KDV indirimlerinin Mart ayı sonuna kadar uzatıldığının müjdesini vermişti. Fakat, bir ay içinde 77.7 bin adetten 14.3 bin adet seviyesine gerileyen pazarda, ne yazık ki vergi indirimlerinin beklenen karşılığı bulmadığı anlaşılıyor.
HAFİF TİCARİ GRUBUNDA EN ÇOK 'VAN' SATILDI
2019 Ocak ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde ise, en yüksek satış adetine yüzde 68.86 pay ile van (2 bin 337 adet) tipi araçların ulaştığı görülürken, onu yüzde 14.97 pay ile kamyonet (508 adet),yüzde 9.46 pay ile pick-up (321 adet) ve yüzde 6.72 pay ile minibüslerin (228 adet) takip ettiği bilgisi paylaşıldı.
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