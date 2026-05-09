        Otomobil takla atıp, şarampole devrildi

        Otomobil takla atıp, şarampole devrildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 14 yaşındaki Ahmet Göçmen yaşamını yitirdi, aynı aileden 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 20:15 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atıp, şarampole devrilmesi sonucu Ahmet Göçmen (14) hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Metin Göçmen'in (44) kontrolünü yitirdiği 03 AHJ 008 plakalı otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve aynı aileden Muhammed Göçmen (42), Gülcihan Göçmen (33), Ahmet Göçmen, Fatma Göçmen (11) ve Mustafa Göçmen (7), ambulanslarla Afyon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Göçmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

