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        Haberler Gündem Güncel Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:33
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        Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
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        Elbistan'da S.T. idaresindeki otomobil, Günaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        77 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtakilerden 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        #trafik kazası
        #KAHRAMANMARAŞ
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