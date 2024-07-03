Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Giriş: 03.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:33
Elbistan'da S.T. idaresindeki otomobil, Günaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
77 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtakilerden 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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