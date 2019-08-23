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Dünyadaki otomobillerin yüzde 39'u beyaz renk

Dünya genelinde tüketicilerin otomobil satın alırken en çok tercih ettiği rengin yüzde 39 oranla beyaz olduğu ortaya çıktı. Beyazın ardından en çok tercih edilen renklerin ise siyah ve gri olduğu açıklandı. Seat'ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Hindistan'da siyah renkli araca rastlamak neredeyse mümkün değilken, Akdeniz ülkelerinde ise kırmızı renk oldukça popüler. Araştırmaya göre Türkiye'de ise son 5 yılda en çok tercih edilen renk yüzde 58 oranla beyaz olurken, bu rengi sırasıyla kırmızı ve gri takip ediyor

Otomobil renkleri

İspanyol otomobil üreticisi Seat, Axalta Coating Systems ile birlikte yaptığı araştırma ile otomobillerde en çok tercih edilen renkleri ortaya koydu.

Dünyanın farklı yerlerinde yapılan araştırmada, otomobillerde en popüler rengin beyaz olduğu sonucuna varıldı. Buna göre,  araç sahiplerinin yüzde 39'u üst üste yedi yıldır beyaz rengi tercih ederken, bu rengin hakimiyetinin ise bölgeden bölgeye göre değiştiği belirtiliyor.

Çin’de satılan her on arabadan 6'sı beyazken, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bu oran yüzde 25'e iniyor. Seat'ın araç satışlarında ise, gri ve siyahın en popüler olduğu Hollanda haricinde, beyaz renk markanın en önemli on pazarında da hakim konumda.

Seat Türkiye’nin rakamlarına göre de son 5 yılda Türkiye’de satılan Seat otomobillerde yüzde 58 oranla en çok tercih edilen renk beyaz oldu. Beyaz rengi yüzde 19 oranla kırmızı ve yüzde 11 oranla gri takip ediyor.

SİYAH RENGİN PAYI YÜZDE 16

Araştırmada, siyahın yüzde 16’lık pay ile dünya çapında en popüler ikinci renk olduğu aktarıldı. Japonya’daki tüm otomobillerin yüzde 22’si siyahken, Hindistan’da siyah renkli bir araca neredeyse hiç rastlanılmıyor.

Cezayir ve Hollanda’da da popüler bir renk olan siyah, Meksika’daki listede ise kendine altıncı sırada yer buluyor. Araştırmada yer alan bilgiye göre, Türkmenistan’da kötü şans getirdiğine inanıldığı için siyah renk neredeyse resmen yasaklanmış durumda.

Axalta’nın verilerine göre, gri renk ise dünya çapında müşterilerin yüzde 11’i tarafından tercih ediliyor. Gümüş, özellikle yüzde 30’luk bir paya sahip olduğu Hindistan’da son derece popülerken, Çinli müşterilerinin yalnızca yüzde 6’sının bu renkte bir otomobili bulunuyor.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, mavi renk yüzde 10’luk bir pay ile önemli bir konuma sahipken, bu renge Çin’de neredeyse hiçbir yerde rastlamak mümkün değil.

KAROSER TİPİ RENK SEÇİMİNİ ETKİLİYOR

Akdeniz ülkeleri daha parlak renkleri tercih ediyor. İspanya’da kırmızı, Seat müşterileri arasında en popüler üçüncü renk, İtalya’da dördüncü, İsviçre gibi pazarlarda ise altıncı sırada.

Yapılan çalışmada, renk seçiminde karoser tipinin de etkili olduğu kaydediliyor. Avrupa’daki lüks SUV araçların yüzde 34’ü siyahken, kompakt otomobillerde ise bu rakam yarı yarıya azalıyor.

Öte yandan, lüks SUV araç sahiplerinin yalnızca yüzde 3’ü kırmızı rengi seçerken ve bu seçim kompakt araçlar için yüzde 10’a yükseliyor.

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