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ÖTV ucuz otomobilde 3 bin pahalıda 11 bin 500 lira düştü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ÖTV oranları için taban olarak alınan matrahlar indirildi. Böylece en ucuz otomobillerde ÖTV ve dolayısıyla fiyat 3 bin lira düştü. Orta halli otomobillerde fark 8 bin 100 liraya pahalı otomobillerde ise oran olarak aynı kalsa bile otomobil fiyatındaki düşüş miktar olarak 11 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Şimdiye kadar en düşük oran olan yüzde 45 ile baz fiyatı 46 bin liranın altındaki araçlar vergilenirken yeni durumda baz fiyat 70 bine çıktı. Rahim AK'ın haberi

24.09.2018 - 06:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Döviz kurundaki artış otomobil pazarını vurunca Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) oranlarına esas matrah indirilerek vergi oranları düşürüldü ve otomobil piyasasının canlanması hedeflendi.

Vergi oranları ise olduğu gibi kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikle şimdiye kadar en düşük ÖTV oranı olan yüzde 45 oranı sahip araçların baz fiyatı 46 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı. Böylece şimdiye kadar baz fiyatı 69 bin lira olan otomobiller yüzde 50 yerine yüzde 45 ÖTV oranına sahip olacak.

Bu otomobillerde vergi 3 bin 450 lira inecek. Otomobilin nihai satış fiyatı da 115 bin 9320 yerine 112 bin 470 liraya inecek.  Tabii ki baz fiyatı 46 bin ile 70 bin lira arasında olan tüm otomobillerde ÖTV oranı yüzde 50 yerine 45 olacak ve baz fiyata göre yüzde 5 daha az vergi ödenecek.

EN UCUZ OTOMOBİLDE 3 BİN LİRA

Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 900 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda 91 bin 117 liraya düşmüş olacak. 

Ucuz otomobilde 2 bin 795 lira ÖTV avantajı    
  Eski fiyat Yeni fiyat
Baz fiyat 55.900 55.900
KDV 10.062 10.062
ÖTV 27.950 25.155
Nihai fiyat 93.912 91.117
Fark   2.795
     
     
Ucuzun bir üst segmentinde 3 bin 450 liralık fark    
  Eski fiyat Yeni fiyat
Baz fiyat 69.000 69.000
KDV 12.420 12.420
ÖTV 34.500 31.050
Nihai fiyat 115.920 112.470
Fark 3.450  
     
Orta halli otomobilde 8 bin 100 lira fark    
  Eski fiyat Yeni fiyat
Baz fiyat 81.000 81.000
KDV 14.580 14.580
ÖTV 48.600 40.500
Nihai fiyat 144.180 136.080
Fark 8.100  
     
Pahalı otomobil 11.500 lira ucuzlayacak    
  Eski fiyat Yeni fiyat
Baz fiyat 115.000 115.000
KDV 20.700 20.700
ÖTV 126.500 115.000
Nihai fiyat 262.200 250.700
Fark 11.500  

ORTA HALLİDE 8 BİN 100 LİRA

Orta ve üst segmentteki otomobillerde ise ÖTV oranı artışı 10 puan olduğu için artan matrahın altında kalan tutarlarda baz fiyatı olan otomobillerde fiyat düşüşü daha yüksek olacak.

Şimdiye kadar ÖTV oranı yüzde 60 olan baz fiyatı 81 bin lira olan araçlarda ÖTV artık yüzde 50 olarak kesilecek. Bu durumda aynı otomobilin ÖTV tutarı 48 bin 600 liradan 40 bin 500 liraya gerileyecek. Vergi 8 bin 100 lira düşünce otomobilin fiyatı da 144 bin 180 yerine 136 bin 80 liraya inmiş olacak.

PAHALIDA 11 BİN 500 LİRA FARK

Fiyatı 250 bin liranın üstündeki otomobillerde ise ÖTV matrahı düşüş ile sağlanacak fayda 11 bin 500 lira ve üstünde olacak. Oran olarak değişmese de baz fiyatı yükseldikçe indirim miktarı da fazla olacak. Şu anda piyasada 262 bin 200 liraya satılan otomobil ÖTV indirimi ile birlikte 250 bin 700 liraya satılmaya başlanacak. Otomobilin ÖTV tutarı 126 bin 500 liradan 115 bine gerileyecek. Çünkü şimdiye kadar yüzde 110 ÖTV'si olan otomobilin vergisi yeni düzenleme ile yüzde 100'e inecek.

İşte yeni vergiye esas ÖTV matrahları    
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³'Ü GEÇMEYENLER Eski kriter Vergi oranı (%)
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 46.000 TL 45
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 46.000 TL-80.000 TL 50
Diğerleri   60
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³'ü GEÇEN FAKAT 2000 cm³'ü GEÇMEYENLER    
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler  
Özel tüketim vergisi matrahı 80.000 TL’yi aşmayanlar 57.000 TL 45
Özel tüketim vergisi matrahı 80.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 57.000-91.000 TL 50
Diğerleri   60
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 114.000 TL 100
Diğerleri   110
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³'Ü GEÇMEYENLER    
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler  
Özel Tüketim Vergisi Matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar 114.000 TL 100
Diğerleri   110
Diğerleri   160
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Yorumlar 16
  • Misafir 3 dakika önce
    50 liralık alıyorum bana dokunmuyor
  • Misafir 6 dakika önce
    hepimiz birer araba almalıyız çok düşmüş.ozellikle alt gelirliler için bulunmaz nimet
  • Misafir 11 dakika önce
    kendi kendini sömüren ülkeyiz
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