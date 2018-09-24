Döviz kurundaki artış otomobil pazarını vurunca Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) oranlarına esas matrah indirilerek vergi oranları düşürüldü ve otomobil piyasasının canlanması hedeflendi.

Vergi oranları ise olduğu gibi kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikle şimdiye kadar en düşük ÖTV oranı olan yüzde 45 oranı sahip araçların baz fiyatı 46 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı. Böylece şimdiye kadar baz fiyatı 69 bin lira olan otomobiller yüzde 50 yerine yüzde 45 ÖTV oranına sahip olacak.

Bu otomobillerde vergi 3 bin 450 lira inecek. Otomobilin nihai satış fiyatı da 115 bin 9320 yerine 112 bin 470 liraya inecek. Tabii ki baz fiyatı 46 bin ile 70 bin lira arasında olan tüm otomobillerde ÖTV oranı yüzde 50 yerine 45 olacak ve baz fiyata göre yüzde 5 daha az vergi ödenecek.

EN UCUZ OTOMOBİLDE 3 BİN LİRA

Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 900 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda 91 bin 117 liraya düşmüş olacak.

Ucuz otomobilde 2 bin 795 lira ÖTV avantajı Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 55.900 55.900 KDV 10.062 10.062 ÖTV 27.950 25.155 Nihai fiyat 93.912 91.117 Fark 2.795 Ucuzun bir üst segmentinde 3 bin 450 liralık fark Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 69.000 69.000 KDV 12.420 12.420 ÖTV 34.500 31.050 Nihai fiyat 115.920 112.470 Fark 3.450 Orta halli otomobilde 8 bin 100 lira fark Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 81.000 81.000 KDV 14.580 14.580 ÖTV 48.600 40.500 Nihai fiyat 144.180 136.080 Fark 8.100 Pahalı otomobil 11.500 lira ucuzlayacak Eski fiyat Yeni fiyat Baz fiyat 115.000 115.000 KDV 20.700 20.700 ÖTV 126.500 115.000 Nihai fiyat 262.200 250.700 Fark 11.500

ORTA HALLİDE 8 BİN 100 LİRA

Orta ve üst segmentteki otomobillerde ise ÖTV oranı artışı 10 puan olduğu için artan matrahın altında kalan tutarlarda baz fiyatı olan otomobillerde fiyat düşüşü daha yüksek olacak.

Şimdiye kadar ÖTV oranı yüzde 60 olan baz fiyatı 81 bin lira olan araçlarda ÖTV artık yüzde 50 olarak kesilecek. Bu durumda aynı otomobilin ÖTV tutarı 48 bin 600 liradan 40 bin 500 liraya gerileyecek. Vergi 8 bin 100 lira düşünce otomobilin fiyatı da 144 bin 180 yerine 136 bin 80 liraya inmiş olacak.

PAHALIDA 11 BİN 500 LİRA FARK

Fiyatı 250 bin liranın üstündeki otomobillerde ise ÖTV matrahı düşüş ile sağlanacak fayda 11 bin 500 lira ve üstünde olacak. Oran olarak değişmese de baz fiyatı yükseldikçe indirim miktarı da fazla olacak. Şu anda piyasada 262 bin 200 liraya satılan otomobil ÖTV indirimi ile birlikte 250 bin 700 liraya satılmaya başlanacak. Otomobilin ÖTV tutarı 126 bin 500 liradan 115 bine gerileyecek. Çünkü şimdiye kadar yüzde 110 ÖTV'si olan otomobilin vergisi yeni düzenleme ile yüzde 100'e inecek.

İşte yeni vergiye esas ÖTV matrahları MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³'Ü GEÇMEYENLER Eski kriter Vergi oranı (%) Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 46.000 TL 45 Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 46.000 TL-80.000 TL 50 Diğerleri 60 MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³'ü GEÇEN FAKAT 2000 cm³'ü GEÇMEYENLER Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler Özel tüketim vergisi matrahı 80.000 TL’yi aşmayanlar 57.000 TL 45 Özel tüketim vergisi matrahı 80.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 57.000-91.000 TL 50 Diğerleri 60 Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 114.000 TL 100 Diğerleri 110 MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³'Ü GEÇMEYENLER Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler Özel Tüketim Vergisi Matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar 114.000 TL 100 Diğerleri 110 Diğerleri 160

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