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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı | Son dakika haberleri

        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı

        Gaziantep'te, otomobilin çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı kazada bisikletli çocuk Doğan Dağ (8) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:46
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        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü!
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        Gaziantep'teki olay, akşam saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bisikleti ile ilerleyen Doğan Dağ’a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıp, kaçtı.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde küçük Doğan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı dökerken, Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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