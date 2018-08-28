Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller

28.08.2018 - 15:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Küresel araç satışlarında elektrikli modeller henüz çok küçük bir paya sahip olsa Volvo, Volkswagen, Jaguar, General Motors, Toyota gibi dev markalar gelecek projeksiyonlarında elektrikli satışlara ciddi bel bağlıyor. Dizele yönelik baskılar sonrası yakın gelecekte elektrikli arabaların pazarda ciddi bir yer edinmesi bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla yollarda olması planlanan araçlardan 30 model ve özellikleri ise şöyle

  • 1 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Porsche, Türkçede genç ve hayat dolu at anlamına gelen Taycan ismini verdiği Mission e konsepti elektrikli aracını 2019 yılında satışa sunacak.

     

     

  • 2 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    75 bin dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek Porsche Taycan tek şarjla 300 mil yani 480 kilometre gidebiliyor. 0'dan 100 kilometreye ise 3.5 saniyenin altında çıkabiliyor.

  • 3 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Volkswagen efsane minibüsünü 2022 yılında elektrikli konsept versiyonu I.D. Buzz ile 2022 yılında yeniden görücüye çıkaracak. 

  • 4 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    I.D. Buzz modüler bir iç tasarıma sahip ve koltukları kaldırılıp raylar sayesinde yön değiştirebiliyor ve araç sahipleri farklı kullanım amaçlarıyla iç mekanı organize edebiliyor. 

  • 5 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Volkswagen, elektrik SUV modeli olan I.D. crossover aracını da 2020 yılında müşterilerine sunmayı planlıyor. 

     

  • 6 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Çift motorlu bir araç olan ID Crozz tam 302 beygir gücüne sahip ve Alman firmasının açıklamasına göre tek şarjla 500 kilometre sürüş sağlayacak.

  • 7 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Daha kompakt bir elektrikli isteyen Volkswagen tutkunlarına ise fiyat olarak Golf skalasında olması beklenen I.D. modeli önerilecek.

  • 8 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    20 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılması beklenen araç 168 beygir gücüne sahip olacak ve iki menzil seçeneği (250 - 375 mil) ile sunulacak.

  • 9 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Jaguar'ın ilk elektriklisi olacak ve Tesla'nın Model X'ine rakip olacak I-Pace ise bu yılın ikinci yarısında yollarda görülecek.

  • 10 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    I-Pace tam 394 beygir gücünde ve 512 torkla 0-100 km arasına 4.5 saniyede çıkabilecek. Aracın sürüş menzili ise tek şarjla 385 kilometre.

  • 11 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Nissan, dünyanın en çok satan elektriklilerinden biri olan Leaf aracının 2018 modelini satışa sundu bile.

  • 12 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    240 kilometre sürüş menzili olan 147 beygir gücündeki araç yarım saatlik şarjla 145 kilometre gidebiliyor. Nissan Leaf'in başlangıç fiyatı ise 22 bin 500 dolar.

  • 13 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Lüks araç segmentinin önemli üreticilerinden Aston Martin de elektrikli otomobillere kayıtsız kalamayacaklar. 

  • 14 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    2019 yılında satışa çıkacak olan RapidE sedan elektrikli modeli sadece 155 adet üretilecek ve marka bu aracın Tesla'nın tüm modellerinden üstün olduğu iddiasında. Bu durum 255 bin dolarlık etikete de yansımış.

  • 15 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Tesla ise iki yeni model ile öncüsü olduğu elektrikli araç sektöründe öne çıkmaya çalışacak. CEO Elon Musk'ın 2020 yılında üretimine başlanacağı belirttiği Model Y olarak bilinen SUV araç bunlardan ilki.

     

  • 16 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Araçla ilgili herhangi bir teknik bilgi bulunmuyor ancak geçtiğimiz haftalarda şirketin ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı toplantıda Musk, Model Y için 'üretimde devrim' yaratacağı iddiasında bulunmuştu. 

  • 17 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    17 | 58

    Model Y'nin ardından Tesla bir de pikap çıkaracak.

  • 18 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    18 | 58

    Musk, pick-up aracın akıllara zarar bir torka sahip bir dört çeker olacağını belirtti ve yüke göre ayarlanacak süspansiyon sözü verdi. Tesla pick-up ayrıca 360 derece kamera, sonar ile gelecek ve kendi kendine paralel park da yapabilecek.

  • 19 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    19 | 58

    Almanların bir diğer iddialı markası Audi ise 2019 yılının ilk yarısında e-tron modeliyle elektrikli pazarında mücadele edecek. 

  • 20 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    20 | 58

    Tek şarjla 400 km gidebilecek olacak araç 0-100 kilometreye 6 saniyenin altında çıkacak.

  • 21 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    21 | 58

    Mercedes, 2022 yılına dek tam 11 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığı elektrikli pazarı için EQ serisiyle geliyor.

  • 22 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    22 | 58

    Merakla beklenen modellerden biri olan EQC SUV 2019 yılında piyasada olacak. 500 kilometrelik bir menzile sahip olacak otomobil 0-100 km'ye ise 5 saniyenin altına çıkma vaddi sunuyor.

  • 23 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    23 | 58

    Kompakt konsept olan EQA modelinin ise henüz ne zaman çıkacağı açıklanmadı.

  • 24 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    24 | 58

    Mercedes EQA modelinin çift motorlu, dört çeker olması bekleniyor.

  • 25 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    25 | 58

    Stuttgart merkezli otomotiv devinin elektrikli sedan modeli ise EQS olacak.

  • 26 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Mercedes Baş Mühendisi Michael Kelz, bu aracın sanılanın aksine S-Class varyantı olmayacağını belirtti. 2020'de gelmesi beklenen araç içn süre 2022'yi bulabilir.

  • 27 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    27 | 58

    Tesla Roadster ise 2017 yılında tanıtılıp SpaceX roketiyle uzaya gönderilmesiyle büyük sükse yapmıştı. Tesla'nın performans aracı 2020 yılında ön sipariş teslimatı yapmaya başlayacak.

  • 28 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    28 | 58

    Tesla Roadster'in başlangıç versiyonu 0-100 km'ye 1.9 saniyede çıkabilecek ve saatte 400 kilometre maksimum hıza sahip. Üstelik tek şarjla 1000 kilometre menzil vadediliyor. Biraz fazla ödeme yapmayı göze alanlar performansı daha da geliştirecek 10 adet SpaceX roket itici de alabilir. 

  • 29 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Nissan cephesinde ekonomik Leaf modelinin yanı sıra elektrikli otonom bir araç üzerine de çalışmalar sürüyor. IDS adı verilen araç 2020'de tamamlanacak ve 2025 yılında satışa sunulması planlanıyor. 

     

  • 30 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Sürücüler istediği takdirde IDS'i manuel de kontrol edebilecek. Sürücüsüz modda ise direksiyon bölümünün yerini bir tablet alacak ve bu kısım dokunmatik bir kontrol paneline dönecek.

  • 31 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    General Motors elektrikli pazarın ilk ekonomik aracı olan Chevy Bolt modelini 2015 yılında satışa sunmuştu. Yeni modelde ise bazı değişiklikler var.

     

  • 32 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Yenilikler ise performanstan ziyade tasarım odaklı. 3 farklı renk seçeneği sunulacak Chevy Bolt'ta direksiyon ısıtmalı olacak ve ön taraftaki yolcular için bir güneş vizörü de var.

  • 33 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    33 | 58

    BMW ise 2025 yılına kadar 12 adet yeni elektrikli model sunacağını duyurmuştu. 2019 yılında bayilerde olması beklenen Mini E bunlardan ilki olacak. 

     

  • 34 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    34 | 58

    Araç spesifikasyonlarıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

  • 35 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    35 | 58

    Volvo ise çok iddialı bir elektrikli model ile piyasada rekabete girmeye hazırlanıyor.

  • 36 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    36 | 58

    İsveçli devin tasarım şefi Thomas Ingenlath yaptığı açıklamda Polestar 1 hibrid coupe devamı olan Polestar 2 modelinin 40 bin dolardan başlayacağını belirtti. Araç 405 beygir gücünde ve tek şarjla 560 km gidebilecek.

  • 37 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    37 | 58

    Polestar 2 modelinin hemen ardından ise Volvo'nun çok tutulan modeli XC40 SUV'un hibrid ve elektrikli versiyonu gelecek. Şirketin 2025 hedeflerine göre satışların yarısının elektrikli olması bekleniyor

  • 38 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    38 | 58

    Lüks segmente oynayan Fisker de 2019 yılında elektrikli EMotion ile showroomlarda olacak.

  • 39 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Saatte 260 kilometre hız yapabilecek olan EMotion, 650 kilometre sürüş mesafesine sahip ve 0-100 km'ye 3.5 saniye altında çıkması bekleniyor

  • 40 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Bir başka Amerikan girişimi olan Faraday Future para toplamakta zorlansa da elektrikli SUV aracı FF 91 modelinin ilk önüretimini tamamladı.

  • 41 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    3 motorlu, 1050 beygir gücüne sahip olacak aracın 2019 sonunda teslimatlarının yapılması planlanıyor ancak henüz bir takvim verilmedi.

  • 42 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Subaru cephesinde ise net bir gelişme olmasa da 2021 yılında tamamen elektrikli bir crossover modelinin piyasaya sunulacağı görüşü hakim ve araç 2017 Subaru Impreza platformuyla inşa edilecek.

  • 43 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    43 | 58

    Bu yılın sonunda ise Crosstrek hibrid modelinin yolda olması planlanıyor. 

  • 44 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    BMW ise nisan ayında Pekin'de tanıttığı elektrikli SUV konsepti iX3 modelinin üretimi için 2020'de düğmeye basacak.

     

  • 45 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    BMW tarafından açıklanan verilere göre iX3 yaklaşık 250 mil menzile sahip olacak ve 270 beygir gücü üretebilecek. 

  • 46 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    2019 yılında kendi sürücüsüz paylaşım platformunu kuracak olan General Motors bu doğrultuda otonom aracı için de çalışıyor.

  • 47 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    47 | 58

    Pedal ve direksiyon olmayacak araç telefonla kontrol edilebilecek.

  • 48 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    48 | 58

    Byton, ocak ayında görücüye çıkardığı ilk elektrlisi M-Byte SUV modeliyle pazarda yer alacak.

     

  • 49 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    49 | 58

    49 inçlik ana dokunmatik ekranın yanı sıra koltuk arkalarında da eğlence amaçlı dokunmatik ekranlar olacak. Kişiye göre ayarlanabilir koltuklar ve kablosuz internet de aracın özellikleri arasında. 

  • 50 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    50 | 58

    Şirketin bir başka elektriklisi olan K-Byte ise sedan arayanlar için bir seçenek olacak ve 2021'de piyasada olacak.

  • 51 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    51 | 58

    Güney Koreli Hyundai de crossover SUV modeli Kona ile ilk olarak ABD pazarında kendini test edecek. Araç, 2018 yılının son çeyreğinde piyasada olacak.

  • 52 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    52 | 58

    415 km sürüş menzili olacak Kona, olası kazalara karşı özel bir sürüş asistanı yapay zekası kullanacak. 

  • 53 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    53 | 58

    Ford cephesinde 2020'de çıkacak tamamen elektrikli crossover için çalışmalar sürüyor.

  • 54 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    54 | 58

    Henüz ne ismi ne de bir özelliği belli olan araç için Ford Kuzey amerika Direktörü Raj Nair ekonomik olacağı vurgusu yapmış ve uzun bir sürüş menzili vadetmişti.

  • 55 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    SF Motors ismindeki pazarın merakla beklenen girişimi mart ayında New York'ta ilk elektrikli SUV konseptini tanıtmıştı.

  • 56 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
    56 | 58

    SF5 ismi verilecek araç gelecek yıl üretilmeye başlanacak. Müşteriler dilerse dört motorlu bir araç yaratabilecek ve böylelikle 1000 beygir gücüne sahip bir elektrili otomobile sahip olabilecek.

  • 57 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    Hırvatların performansa odaklanan elektrikli otomotiv markası Rimac ise 1914 beygir gücüne sahip bir araç üzerinde çalışıyor.

  • 58 Otomotiv devlerinden arka arkaya yeni modeller
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    2020 yılına çıkması beklenen The C_Two sadece 1.85 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabilecek. 650 km menzile sahip otomobilin azami hızı ise saatte 415 km.

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