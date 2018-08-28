Küresel araç satışlarında elektrikli modeller henüz çok küçük bir paya sahip olsa Volvo, Volkswagen, Jaguar, General Motors, Toyota gibi dev markalar gelecek projeksiyonlarında elektrikli satışlara ciddi bel bağlıyor. Dizele yönelik baskılar sonrası yakın gelecekte elektrikli arabaların pazarda ciddi bir yer edinmesi bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla yollarda olması planlanan araçlardan 30 model ve özellikleri ise şöyle
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Porsche, Türkçede genç ve hayat dolu at anlamına gelen Taycan ismini verdiği Mission e konsepti elektrikli aracını 2019 yılında satışa sunacak.
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75 bin dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek Porsche Taycan tek şarjla 300 mil yani 480 kilometre gidebiliyor. 0'dan 100 kilometreye ise 3.5 saniyenin altında çıkabiliyor.
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Volkswagen efsane minibüsünü 2022 yılında elektrikli konsept versiyonu I.D. Buzz ile 2022 yılında yeniden görücüye çıkaracak.
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I.D. Buzz modüler bir iç tasarıma sahip ve koltukları kaldırılıp raylar sayesinde yön değiştirebiliyor ve araç sahipleri farklı kullanım amaçlarıyla iç mekanı organize edebiliyor.
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Volkswagen, elektrik SUV modeli olan I.D. crossover aracını da 2020 yılında müşterilerine sunmayı planlıyor.
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Çift motorlu bir araç olan ID Crozz tam 302 beygir gücüne sahip ve Alman firmasının açıklamasına göre tek şarjla 500 kilometre sürüş sağlayacak.
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Daha kompakt bir elektrikli isteyen Volkswagen tutkunlarına ise fiyat olarak Golf skalasında olması beklenen I.D. modeli önerilecek.
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20 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılması beklenen araç 168 beygir gücüne sahip olacak ve iki menzil seçeneği (250 - 375 mil) ile sunulacak.
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Jaguar'ın ilk elektriklisi olacak ve Tesla'nın Model X'ine rakip olacak I-Pace ise bu yılın ikinci yarısında yollarda görülecek.
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I-Pace tam 394 beygir gücünde ve 512 torkla 0-100 km arasına 4.5 saniyede çıkabilecek. Aracın sürüş menzili ise tek şarjla 385 kilometre.
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Nissan, dünyanın en çok satan elektriklilerinden biri olan Leaf aracının 2018 modelini satışa sundu bile.
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240 kilometre sürüş menzili olan 147 beygir gücündeki araç yarım saatlik şarjla 145 kilometre gidebiliyor. Nissan Leaf'in başlangıç fiyatı ise 22 bin 500 dolar.
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Lüks araç segmentinin önemli üreticilerinden Aston Martin de elektrikli otomobillere kayıtsız kalamayacaklar.
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2019 yılında satışa çıkacak olan RapidE sedan elektrikli modeli sadece 155 adet üretilecek ve marka bu aracın Tesla'nın tüm modellerinden üstün olduğu iddiasında. Bu durum 255 bin dolarlık etikete de yansımış.
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Tesla ise iki yeni model ile öncüsü olduğu elektrikli araç sektöründe öne çıkmaya çalışacak. CEO Elon Musk'ın 2020 yılında üretimine başlanacağı belirttiği Model Y olarak bilinen SUV araç bunlardan ilki.
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Araçla ilgili herhangi bir teknik bilgi bulunmuyor ancak geçtiğimiz haftalarda şirketin ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı toplantıda Musk, Model Y için 'üretimde devrim' yaratacağı iddiasında bulunmuştu.
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Model Y'nin ardından Tesla bir de pikap çıkaracak.
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Musk, pick-up aracın akıllara zarar bir torka sahip bir dört çeker olacağını belirtti ve yüke göre ayarlanacak süspansiyon sözü verdi. Tesla pick-up ayrıca 360 derece kamera, sonar ile gelecek ve kendi kendine paralel park da yapabilecek.
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Almanların bir diğer iddialı markası Audi ise 2019 yılının ilk yarısında e-tron modeliyle elektrikli pazarında mücadele edecek.
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Tek şarjla 400 km gidebilecek olacak araç 0-100 kilometreye 6 saniyenin altında çıkacak.
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Mercedes, 2022 yılına dek tam 11 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığı elektrikli pazarı için EQ serisiyle geliyor.
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Merakla beklenen modellerden biri olan EQC SUV 2019 yılında piyasada olacak. 500 kilometrelik bir menzile sahip olacak otomobil 0-100 km'ye ise 5 saniyenin altına çıkma vaddi sunuyor.
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Kompakt konsept olan EQA modelinin ise henüz ne zaman çıkacağı açıklanmadı.
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Mercedes EQA modelinin çift motorlu, dört çeker olması bekleniyor.
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Stuttgart merkezli otomotiv devinin elektrikli sedan modeli ise EQS olacak.
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Mercedes Baş Mühendisi Michael Kelz, bu aracın sanılanın aksine S-Class varyantı olmayacağını belirtti. 2020'de gelmesi beklenen araç içn süre 2022'yi bulabilir.
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Tesla Roadster ise 2017 yılında tanıtılıp SpaceX roketiyle uzaya gönderilmesiyle büyük sükse yapmıştı. Tesla'nın performans aracı 2020 yılında ön sipariş teslimatı yapmaya başlayacak.
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Tesla Roadster'in başlangıç versiyonu 0-100 km'ye 1.9 saniyede çıkabilecek ve saatte 400 kilometre maksimum hıza sahip. Üstelik tek şarjla 1000 kilometre menzil vadediliyor. Biraz fazla ödeme yapmayı göze alanlar performansı daha da geliştirecek 10 adet SpaceX roket itici de alabilir.
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Nissan cephesinde ekonomik Leaf modelinin yanı sıra elektrikli otonom bir araç üzerine de çalışmalar sürüyor. IDS adı verilen araç 2020'de tamamlanacak ve 2025 yılında satışa sunulması planlanıyor.
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Sürücüler istediği takdirde IDS'i manuel de kontrol edebilecek. Sürücüsüz modda ise direksiyon bölümünün yerini bir tablet alacak ve bu kısım dokunmatik bir kontrol paneline dönecek.
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General Motors elektrikli pazarın ilk ekonomik aracı olan Chevy Bolt modelini 2015 yılında satışa sunmuştu. Yeni modelde ise bazı değişiklikler var.
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Yenilikler ise performanstan ziyade tasarım odaklı. 3 farklı renk seçeneği sunulacak Chevy Bolt'ta direksiyon ısıtmalı olacak ve ön taraftaki yolcular için bir güneş vizörü de var.
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BMW ise 2025 yılına kadar 12 adet yeni elektrikli model sunacağını duyurmuştu. 2019 yılında bayilerde olması beklenen Mini E bunlardan ilki olacak.
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Araç spesifikasyonlarıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.
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Volvo ise çok iddialı bir elektrikli model ile piyasada rekabete girmeye hazırlanıyor.
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İsveçli devin tasarım şefi Thomas Ingenlath yaptığı açıklamda Polestar 1 hibrid coupe devamı olan Polestar 2 modelinin 40 bin dolardan başlayacağını belirtti. Araç 405 beygir gücünde ve tek şarjla 560 km gidebilecek.
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Polestar 2 modelinin hemen ardından ise Volvo'nun çok tutulan modeli XC40 SUV'un hibrid ve elektrikli versiyonu gelecek. Şirketin 2025 hedeflerine göre satışların yarısının elektrikli olması bekleniyor
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Lüks segmente oynayan Fisker de 2019 yılında elektrikli EMotion ile showroomlarda olacak.
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Saatte 260 kilometre hız yapabilecek olan EMotion, 650 kilometre sürüş mesafesine sahip ve 0-100 km'ye 3.5 saniye altında çıkması bekleniyor
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Bir başka Amerikan girişimi olan Faraday Future para toplamakta zorlansa da elektrikli SUV aracı FF 91 modelinin ilk önüretimini tamamladı.
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3 motorlu, 1050 beygir gücüne sahip olacak aracın 2019 sonunda teslimatlarının yapılması planlanıyor ancak henüz bir takvim verilmedi.
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Subaru cephesinde ise net bir gelişme olmasa da 2021 yılında tamamen elektrikli bir crossover modelinin piyasaya sunulacağı görüşü hakim ve araç 2017 Subaru Impreza platformuyla inşa edilecek.
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Bu yılın sonunda ise Crosstrek hibrid modelinin yolda olması planlanıyor.
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BMW ise nisan ayında Pekin'de tanıttığı elektrikli SUV konsepti iX3 modelinin üretimi için 2020'de düğmeye basacak.
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BMW tarafından açıklanan verilere göre iX3 yaklaşık 250 mil menzile sahip olacak ve 270 beygir gücü üretebilecek.
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2019 yılında kendi sürücüsüz paylaşım platformunu kuracak olan General Motors bu doğrultuda otonom aracı için de çalışıyor.
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Pedal ve direksiyon olmayacak araç telefonla kontrol edilebilecek.
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Byton, ocak ayında görücüye çıkardığı ilk elektrlisi M-Byte SUV modeliyle pazarda yer alacak.
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49 inçlik ana dokunmatik ekranın yanı sıra koltuk arkalarında da eğlence amaçlı dokunmatik ekranlar olacak. Kişiye göre ayarlanabilir koltuklar ve kablosuz internet de aracın özellikleri arasında.
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Şirketin bir başka elektriklisi olan K-Byte ise sedan arayanlar için bir seçenek olacak ve 2021'de piyasada olacak.
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Güney Koreli Hyundai de crossover SUV modeli Kona ile ilk olarak ABD pazarında kendini test edecek. Araç, 2018 yılının son çeyreğinde piyasada olacak.
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415 km sürüş menzili olacak Kona, olası kazalara karşı özel bir sürüş asistanı yapay zekası kullanacak.
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Ford cephesinde 2020'de çıkacak tamamen elektrikli crossover için çalışmalar sürüyor.
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Henüz ne ismi ne de bir özelliği belli olan araç için Ford Kuzey amerika Direktörü Raj Nair ekonomik olacağı vurgusu yapmış ve uzun bir sürüş menzili vadetmişti.
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SF Motors ismindeki pazarın merakla beklenen girişimi mart ayında New York'ta ilk elektrikli SUV konseptini tanıtmıştı.
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SF5 ismi verilecek araç gelecek yıl üretilmeye başlanacak. Müşteriler dilerse dört motorlu bir araç yaratabilecek ve böylelikle 1000 beygir gücüne sahip bir elektrili otomobile sahip olabilecek.
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Hırvatların performansa odaklanan elektrikli otomotiv markası Rimac ise 1914 beygir gücüne sahip bir araç üzerinde çalışıyor.
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2020 yılına çıkması beklenen The C_Two sadece 1.85 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabilecek. 650 km menzile sahip otomobilin azami hızı ise saatte 415 km.
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