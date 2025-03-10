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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv ihracatı Şubat'ta azaldı - Otomobil Haberleri

        Otomotiv ihracatı Şubat'ta azaldı

        Otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 4,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 14,3 olan sektörün yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise yüzde 1,3 artışla 5 milyar 980 milyon dolara ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen ay Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatımız yüzde 13 ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatımız da yüzde 10 düştü. Ülkeler bazında en büyük pazarımız Almanya'ya yüzde 7 artış kaydettik. Yine İspanya'ya yüzde 55 ihracat artışı yaşarken, Birleşik Krallık'a ise yüzde 17 ve İtalya'ya yüzde 28 düşüş oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:30
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        Otomotiv ihracatında düşüş
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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüşle 2 milyar 981 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 14,3 olan sektörün yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise yüzde 1,3 artışla 5 milyar 980 milyon dolara ulaştı.

        OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Şubat ayında Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 13 ve Otobüs Minibüs Midibüs ihracatı yüzde 10 düştü. Ülkeler bazında en büyük pazarımız Almanya'ya yüzde 7 artış kaydettik. Yine İspanya'ya yüzde 55 ihracat artışı yaşarken, Birleşik Krallık'a ise yüzde 17 ve İtalya'ya yüzde 28 düşüş oldu" dedi.

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        TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 3 DÜŞTÜ

        Sektörde en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı şubatta yüzde 3 azalışla 1 milyar 224 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolar oldu.

        Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 13 düşüşle 480 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 9,5 azalışla 211 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 0,2 azalışla 116 milyon dolar oldu.

        Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 7 azaldı. Önemli pazarlardan Romanya'ya ihracat yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41 ve Çekya'ya yüzde 27 artarken, Rusya Federasyonu'na ise yüzde 50, Belçika'ya da yüzde 17 düştü.

        Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat geçen yılın aynı dönemi ile aynı seyretti. Önemli pazarlardan İspanya'ya ihracat yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 90, Portekiz'e yüzde 251 artarken, İtalya'ya yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 17 ve Polonya'ya yüzde 35 düşüş yaşandı.

        Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 44, İtalya'ya yüzde 43, Fransa'ya yüzde 42, Belçika'ya yüzde 58 düşüş, Almanya'ya yüzde 120, İspanya'ya yüzde 198 artış yaşandı.

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        Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 63, Polonya'ya yüzde 144, Sırbistan'a yüzde 157 artış, İspanya'ya yüzde 40, İtalya'ya yüzde 70 ve ABD'ye yüzde 73 düşüş oldu.

        ALMANYA'YA YAPILAN İHRACAT YÜKSELDİ

        Şubat ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya yüzde 7 artışla 470 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 316 milyon dolar, Birleşik Krallık'a da yüzde 17 azalışla 299 milyon dolar oldu.

        İspanya'ya ihracatta yüzde 55, Slovenya'ya yüzde 47, Romanya'ya yüzde 22, Portekiz'e yüzde 53 ve Çekya'ya yüzde 15 artış kaydedildi.

        Diğer pazarlardan İtalya'ya ihracatta ise yüzde 28, Polonya'ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 15 ve Rusya'ya yüzde 52 düşüş oldu.

        Ülke grubu bazında en büyük pazar olan AB Ülkelerine şubat ihracatı yüzde 2 artışla 2 milyar 152 milyon dolar olurken, aldığı pay ise yüzde 72 oldu.

        Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12,4 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu gruba ihracat yüzde 14 azaldı. Geçen ay Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 36 ihracat düşüşü yaşanırken, Ortadoğu Ülkeleri'ne ise yüzde 58 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 15 düşüş yaşandı.

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