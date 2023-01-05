Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılını yüzde 6.2 oranında büyüme ile kapattı.

2022'nin Ocak-Aralık döneminde Türkiye'de 783 bin 283 adet pazar büyüklüğüne ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıl hem otomobil satışları hem de ticari araç satışlarında ise büyüme yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5,5 oranında artarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Aralık ayında ise yüzde 85.1 oranında büyüdü ve 115 bin 220 adede çıktı.

Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774

adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adet oldu.

PAZARIN YÜZDE 88'İ DÜŞÜK VERGİ ORANINA SAHİP

2022'de otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görülüyor.

C segmenti otomobiller 303 bin 145 adetle yüzde 51.1 pay, B segmenti otomobiller ise 215 bin 644 adetle yüzde 36,4 pay aldı.

SUV OTOMOBİLLER LİDERLİĞİ KORUDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV

otomobiller 245 bin 410 adet ile yüzde 41.4 pay aldı.

SUV otomobilleri, yüzde 36.6 pay ve 217 bin 4 adet satış ile Sedan, yüzde 20.1 pay ve 119 bin 87 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında da, benzinli otomobil satışları 408 bin 920 adetle yüzde 69 pay, dizel otomobil satışları 103 bin 311 adetle yüzde 17,4 pay, hibrit otomobil satışları 64 bin 387 adetle yüzde 10,9 pay, otogazlı otomobil satışları 8 bin 309 adetle yüzde 1,4 pay aldı.

Geçen yıl 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.