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Otomotiv satış sonrasında ihracatı yüzde 14 arttı

Otomotiv satış sonrası pazarı, 2021 yılına hareketli başladı. Sektörde yılın ilk çeyreğinde, hem yurt içi satışlarında hem ihracatta hem de istihdamda artış yaşandı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) "2021 Yılı İlk Çeyrek Sektörel Değerlendirme" anketine göre, yükselişin ikinci çeyrekte de devam edeceğinin beklendiği ortaya çıktı. Yaşanan hareketlilik üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 83,44’e yükselirken, üretimde de yüzde 13’lük artış yaşandı. İhracatta da dolar bazında yüzde 13,91 oranında artış meydana geldi. Yılın ilk çeyreğinde sektörde yaşanan sorunların başında ise “döviz kurlarındaki hareketlilik”, “kargo maliyet/teslimat problemleri” ve “tedarik problemleri” yer aldı

Otomotiv satış sonrasının ihracatı arttı
HABERTURK.COM

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS),yılın ilk çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2021 Yılı İlk Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre, yurtiçi satışlarında, istihdam ve ihracatta yükseliş yaşandı.

Ankette, yılın ilk çeyreğinde, üyelerin yurt içi satışlarının 2020’nin son çeyreğine göre ortalama yüzde 4,17 artış gösterdiği belirlendi. Dağıtıcıların satışlarında yüzde 2,35, üreticilerde ise yüzde 6,09’luk artış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde, üyelerin yurt içi satışları; geçen yılın aynı dönemine göre de ortalama yüzde 13,41 arttı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Katılımcılara yılın ikinci çeyreğine ilişkin yurt içi satışlardaki beklentileri de soruldu. Ankete göre, 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda ortalama yüzde 20’ye yakın artış beklendiği belirlendi. Dağıtıcı üyelerin; satışlarında yüzde 21,03, üreticilerin de yüzde 17,66’lık artış beklediği gözlemlendi. Çalışmada, tahsilat süreçleri de ele alındı. Bu kapsamda katılımcıların üçte ikisi, yılın ilk çeyreğinde tahsilat süreçlerinde, 2020’nin son çeyreğine göre herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

EN BÜYÜK PROBLEM KARGO MALİYETLETİ VE TESLİMAT

Anket, sektörde yaşanan soruları da gözler önüne serdi. Sektörde 2021’in ilk çeyreğinde yaşanan problemlerin başında “döviz kurlarındaki hareketlilik” gelirken, “kargo maliyet/teslimat problemleri” ve “tedarik problemleri” yer aldı.

“Pandemi sebepli motivasyon kaybı” ve “gümrüklerde yaşanan problemler” ile ilgili sorun yaşanan üye sayısında ise geçen yıla göre düşüş yaşandı. Katılımcıların yüzde 93.9’u yaşadıkları öncelikli problemin “döviz kuru/kur artışı” olduğunu söylerken, aynı yanıtı verenlerin oranının geçen yıl yüzde 87,1 olduğu belirlendi. Ankete göre, “kargo maliyetleri/teslimat problemleri” yaşayan üyelerin oranı bu yıl yüzde 52,9’dan yüzde 65,2’ye çıktı.

“İş ve ciro kaybı” yaşadığını belirtenlerin oranı yüzde 28,8 olurken, söz konusu oran geçen yıl yüzde 21,4’tü. Yılın ilk çeyreğinde nakit akışında sorun yaşayan üyelerin oranında da düşüş yaşandı. Söz konusu sorunu yaşayan üyelerin oranı geçen yıl yüzde 37,9’u bulurken, bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 28,8’e düştü.

İSTİHDAMDA ARTIŞ VAR

Çalışmada sektörün istihdam süreçleri de mercek altına alındı. Yılın ilk çeyreğinde üyelerin toplam istihdamının, önceki dönemlere göre artış gösterdiği belirlendi. Ayrıca üretici üyelerin istihdamının, dağıtıcı üyelere nazaran daha pozitif bir seyir halinde olduğu gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 43,9’u istihdamlarında artış olduğunu, yüzde 50’si bir değişiklik olmadığını, yüzde 6.1’i de istihdamda azalma yaşandığını belirtti.

Sektörde yaşanan değişim üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Üreticilerin yılın ilk çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 83,44’e çıktı. Yine yılın ilk çeyreğinde üyelerin üretimleri, bir önceki yılın son çeyreğe göre ortalama yüzde 12’ye yakın arttı. Yılın ilk çeyreğinde ise üyelerin üretimleri 2020’nin ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 13,44 arttı.

İHRACATTA YÜZDE 14 YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

Tüm bunlarla birlikte ankete katılan dağıtıcı firmaların yüzde 61.8’inin, üretici firmaların yüzde 81,2’sinin ihracat yaptığı belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde üretici üyelerin ihracatları, dolar bazında bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 9,06 oranında arttı.

Çalışmada geçen yılın ilk çeyreğine göre, bu yılın ilk çeyreğinde dolar bazında ihracattaki değişim de ele alındı. Yılın ilk çeyreğinde üretici üyelerin ihracatları, dolar bazında 2020’nin ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 13,91 oranında artış gösterdi.

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