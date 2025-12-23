Otomotivde yılın son kampanyaları: Aralık ayında hangi araba modellerinde kampanya var?
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomotiv piyasasında kampanya yarışı hız kazandı. Aralık ayı bitmeden araç satın almak ya da mevcut aracını yenilemek isteyen vatandaşlar için birçok otomotiv markası, 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Bu kapsamda; liste fiyatlarına özel indirimler, takas desteği, düşük faizli taşıt kredileri ve esnek ödeme planları öne çıkıyor. İşte yıl sonu itibarıyla devam eden otomotiv kampanyaları…
FIAT
Scudo Van: Yerli üretim, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz
Scudo Combi / Combimix: Yerli üretim, 5+1 yolcu kapasitesi, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz
Ulysse: Yerli üretim, 8+1 yolcu kapasitesi, 1 milyon TL, 6 ay vade, %0 faiz
Ducato Van: Tek ve çift kabin seçenekleri, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz
Ducato Kamyonet: Farklı kasa boyutları, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz
Ducato Minibüs: 16+1 yolcu kapasitesi, geniş iç hacim, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz
Doblo Combi: Yüksek fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik, 1 milyon TL, 6 ay vade, %0 faiz
CITROËN
Yeni tamamen elektrikli Ë-C3: Aralık ayına özel, 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Citroën C4 (benzinli): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim
Citroën C4 X (MAX donanım): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim
%100 elektrikli Ë-C4: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim
%100 elektrikli Ë-C3 Aircross: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Berlingo Kombi: 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Jumpy & Jumper 3.5T: 750 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 3 ay ertelemeli alternatif kredi seçenekleri
JEEP
Jeep Avenger – Takas Desteği:
Avenger %100 Elektrik Limited donanım: 49 bin TL takas desteği
Avenger %100 Elektrik Summit donanım: 97 bin TL takas desteği
Aralık öncesi bayiye faturalı Summit araçlar için: 136 bin TL takas desteği
Avenger e-Hybrid Summit donanım: 116 bin TL’ye varan takas desteği
Avenger 4xe Overland donanım: 116 bin TL’ye varan takas desteği
Jeep Avenger – Kredi Kampanyası:
Avenger %100 Elektrik Summit donanım:
300 bin TL, 12 ay vadeli, %1,99 faizli kredi
Jeep Compass – Takas Desteği:
Compass modellerinde ay sonuna kadar: 115 bin TL’ye varan takas desteği
Compass North Star özel seri: 115 bin TL takas desteği
Compass Summit donanım: 60 bin TL takas desteği
Jeep Compass – Kredi Kampanyası:
Compass’ın tüm donanım seçeneklerinde:
500 bin TL’ye kadar, %1,99 faizli kredi
2025 model yılı Compass tüm e-Hybrid versiyonları için:
500 bin TL, 12 ay taksit, %1,99 faizli kredi
BORUSAN OTOMOTİV - BMW
Borusan Otomotiv, BMW modellerinde Aralık ayı indirimleri sunuyor.
BMW 120
400 bin TL takas desteği veya
12 ay vadeli, 2 milyon TL tutarında, %1,69 faiz oranlı kredi
BMW 320i Sedan
900 bin TL takas desteği veya
12 ay vadeli, 4 milyon TL tutarında, %1,19 faiz oranlı kredi
BMW 520i Sedan
1 milyon 400 bin TL takas desteği veya
12 ay vadeli, 5 milyon 500 bin TL tutarında, %1,19 faiz oranlı kredi
MW i5 eDrive40
1 milyon 100 bin TL takas desteği veya
12 ay vadeli, 5 milyon TL tutarında, %1,19 faiz oranlı kredi
BMW X1 xDrive25e
Emisyon ölçümlerindeki değişiklik sonrası ÖTV oranı %75’ten %100’e yükseliyor.
Sınırlı sayıdaki araç, %75 ÖTV diliminde satışta.
Kampanyaya özel nakit indirimli fiyat:4 milyon 244 bin 500 TL’den başlayan fiyatlardan başlıyor.
MG
MG, 22 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, ithalatta uygulanan ilave gümrük vergilerindeki güncellemenin etkisini satış koşullarına yansıttı. Bu kapsamda marka, sınırlı sayıda HS Luxury için geçerli kampanyalı satış fiyatını 2 milyon 385 bin TL olarak belirledi.
PEUGEOT 3008
48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV tasarımıyla sunuluyor.
Sadece tüzel müşterilere özel:
700 bin TL, 6 ay vadeli, %0,49 faizli kredi
PEUGEOT 2008
Benzinli motor – Allure donanım:
Bireysel müşterilere özel
200 bin TL, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi
Benzinli motor – GT donanım:
Tüzel müşterilere özel
200 bin TL, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi
Hibrit motor – tüm versiyonlar:
Tüzel müşterilere özel
200 bin TL, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi
PEUGEOT E-2008 (%100 Elektrik)
Tüzel müşterilere özel:
250 bin TL, 12 ay vadeli, %0,49 faizli kredi
PEUGEOT 408
Allure donanım – benzinli motor:
Bireysel müşterilere özel
250 bin TL, 6 ay vadeli, %0,49 faizli kredi
Allure Cam Tavanlı, GT ve hibrit tüm donanımlar:
Sadece tüzel müşterilere özel
250 bin TL, 6 ay vadeli, %0 faizli kredi
PEUGEOT E-208 (%100 Elektrik)
Bireysel müşterilere özel:
350 bin TL, 12 ay vadeli, %0,49 faizli kredi
PEUGEOT E-308 (%100 Elektrik)
Sadece tüzel müşterilere özel:
450 bin TL, 12 ay vadeli, %0,49 faizli kredi
PEUGEOT 5008
GT donanım, 7 koltuklu, 48V hibrit teknoloji
Sadece tüzel müşterilere özel:
1 milyon TL, 6 ay vadeli, %0,49 faizli kredi
ifter
Manuel şanzıman – Allure donanım:
Bireysel müşterilere özel
500 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Otomatik şanzıman – Allure ve GT donanım:
Bireysel müşterilere özel
700 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Partner Van
600 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli veya 3 ay ertelemeli ticari kredi
Expert Traveller & Expert Van
600 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli veya 3 ay ertelemeli ticari kredi
Boxer Van & Boxer Minibüs
Boxer Van 3,5 Ton ve yeni Boxer Minibüs modellerinde:
1 milyon TL, 6 ay vadeli, %0 faizli ve 3 ay ertelemeli ticari kredi
TOGG
T10F (V1 ve V2 Versiyonları)
Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli finansman desteği sunuluyor.
1 milyon TL kredi için 12 ay vadeli %0 faizli, 83 bin 334 TL geri ödemeli kampanya bulunuyor.
Bireysel kullanıcılar için:
1 milyon 700 bin TL krediye %2,39 faizli, 48 ay vadeli, 68 bin 617 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.
Kurumsal kullanıcılar için:
1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.
Yılın son kampanyasında 1 milyon 900 bin TL’ye varan farklı kredi seçenekleri yer alıyor.
Çift Motorlu Togg 4More Serisi (T10X ve T10F 4More)
Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli, 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatif sunuluyor.
Bireysel kullanıcılar için:
1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli, 36 ay vadeli, 68 bin 604 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.
Kurumsal kullanıcılar için:
1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.
JAECOO
JAECOO 7 Revive (4x2)
Aralık ayına özel kampanyalı fiyatlarla 2 milyon 170 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Ticari müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım imkanı bulunuyor.
Stoklarla sınırlı yeni “Bloodstone Red” (Kan Taşı Kırmızısı) gövde rengi seçeneğiyle sunuluyor.
JAECOO 7 Evolve (4x4)
Ticari müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli kredi imkânı sunuluyor.
Aralık ayına özel kampanyalı fiyatlarla 2 milyon 380 bin TL’den başlayan fiyat avantajı bulunuyor.
Finansman Avantajları (Genel)
JAECOO 7 modellerinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım avantajı sunuluyor.
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Kasko’yu Tercih Eden Kurumsal Müşterilere Özel Otomobil Kampanyaları
C 200 4MATIC AMG ve All-Terrain
3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,30 faiz
GLC 180 AMG
3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,40 faiz
GLC 180 Coupé AMG
3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,30 faiz
E 180 AMG & Exclusive
4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz
EQB 250+ FL Night Edition
2.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz
EQS 450 4MATIC
4.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,25 faiz
Mercedes-Benz Kasko ile Kurumsal Müşterilere Özel Hafif Ticari Araç Kampanyaları
Vito
1.000.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %1,79 faiz
Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4
500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %2,59 faiz
Sprinter
1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz
veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %1,79 faiz
EQV
1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz
eSprinter
12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanımında %0 faiz
Mercedes-Benz Certified araçlar
600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz
ŠKODA
Škoda Elroq (Tamamen Elektrikli)
2.105.600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Škoda Superb
2.899.900 TL'den başlayan özel fiyat imkanları bulunuyor.
Superb Premium ve L&K modellerinde, tüzel kişiler için geçerli 500.000 TL’ye 6 ay %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.
Škoda Kamiq
ÖTV avantajıyla 1.733.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Škoda Fabia
ÖTV avantajıyla 1.649.200 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yer alıyor.
Škoda Scala Monte Carlo
Aralık ayında 2.099.200 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
Škoda Karoq
Prestige donanım seviyesinde 2.834.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Škoda Octavia
Premium donanım seviyesinde 2.525.400 TL başlangıç fiyatıyla showroomlarda yer alıyor.
Škoda Kodiaq
3.444.200 TL'den başlayan fiyatlarla aralık ayının öne çıkan modelleri arasında bulunuyor.
OPEL
Opel Corsa
Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı.
Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi.
Opel Astra
300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
Opel Frontera
Frontera: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi ile sunuluyor.
Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajı bulunuyor.
Frontera Hybrid: 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği mevcut.
Opel Mokka
300 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Opel Grandland
İşletmelere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
Elektrikli Opel Modelleri
Corsa Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği.
Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı.
Corsa Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri GS donanım seviyesinde sunuluyor.
Hafif Ticari Araç Modelleri
Combo ve Combo Cargo:
600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği.
Zafira:
450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği.
Vivaro Cargo:
Ultimate (5.3 m³) versiyonu: 450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.
Ultimate XL (6.1 m³) versiyonu: 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçenekleri.
Vivaro City Van:
600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı.
Movano:
Aralık ayına özel 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.
Opel, aralık ayında binek ve hafif ticari tüm modellerinde sunduğu kampanya ve finansman seçenekleriyle müşterilerini showroomlarına davet ediyor.