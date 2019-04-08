Alman üretici Volkswagen (VW),otonom sürüş konusunda ilerleme sağlamak amacıyla şehir ortamında test sürüşlerini başlattığını duyurdu.
Volkswagen Group Araştırma Bölümü tarafından Hamburg’da şehir trafiğinde ve gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen testlerde, Seviye 4’teki otonom sürüş için özel olarak tasarlanan lazer tarayıcılar, kameralar, ultrasonik sensörler ve radarlarla donatılmış beş e-Golf’ten oluşan bir filo kullanılıyor.
TEST ALANI 2020'DE TAMAMLANACAK
Teknik olanakların yan sıra, kentsel altyapı gerekliliklerine odaklanan testlerin, gelecekteki sürüşlerin daha güvenli ve konforlu olmasının, sadece otomobillere bağlı olamayacağına, şehirlere, trafik ışıklarına, trafik yönetim sistemlerine ve bunların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan dijital bir ekosistem sunması gerekliliğine işaret ettiği belirtiliyor.
Otonom ve bağlantılı sürüş için Hamburg/Hansa’da inşasına başlanan 9 kilometrelik dijital test alanının, 2020’de tamamlanacağı açıklanırken, Hansa’daki test alanında, trafik ışıkları, altyapıdan araca (I2V) ve araçtan altyapıya (V2I) iletişimi sağlayacak bileşenlerin yenilendiği bilgisi verildi.
BİLGİ İŞLEM GÜCÜ 15 BİLGİSAYARA EŞ DEĞER
Testlerde kullanılacak e-Golf model araçlar, Volkswagen Group Araştırma Bölümü tarafından tasarlanmış durumda. Her birinde 11 lazer tarayıcı, 7 radar ve 14 kamera bulunan otomobiller, birkaç saat süren test sürüşleri sırasında dakikada 5 gigabayta kadar veri iletebiliyor.
e-Golf’ün bagajında, 15 dizüstü bilgisayara eşdeğer bir bilgi işlem gücü konuşlandırıldığı bildirilirken, yayalar, bisikletliler, diğer araçlar, kavşaklar, geçiş hakkı, park etmiş otomobiller ve hareket halindeki trafikte şerit değişiklikleri hakkındaki verinin sağlandığı aktarılıyor.
PROJEYE GİRİŞİMLER DAHİL EDİLECEK
VW'den yapılan açıklamaya göre, kara yollarında Seviye 5’e kadar otonom sürüşün fonksiyonelliğine olanak sağlamak amacıyla tüm markalar ve ilgili grup departmanlarıyla iş birliği içinde olan Volkswagen Group Araştırma Bölümü'nün, projeden sağlanan bulguları diğer araştırma ve geliştirme girişimlerine de dahil edileceği belirtildi.
Bu sayede, müşterilere bundan birkaç yıl sonra kara yollarında otonom sürüş için somut ürünler sunulabilmesi ve trafik akışlarında, yol güvenliğinde kalıcı iyileştirmelere katkıda bulunulması hedefleniyor.
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