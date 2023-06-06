B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.D. tedavisinin ardından taburcu oldu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.D. ise gözaltına aldı. M.D.'nin aracında yapılan aramada biri olayda kullandığı silah olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

SİLAHINI GÖSTERMEK İSTEMİŞ

Şüpheli M.D.'nin arkadaşlarına silahını gösterirken yanlışlıkla ateş aldığı ve o sırada iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, görevlilerin panik ile koşuşturması ve şüphelinin aracına binerek uzaklaşması görülüyor. Bir süre sonra ise geri geliyor.