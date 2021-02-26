"Çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü orası hemen surun çok yakın bir bölgesi. O bakımdan gerek üniversitemizle gerek Müze Müdürlüğümüzle ve Anıtlar Kurulu ile birlikte çalışıyoruz. Büyük çukurlar açmak suretiyle zeminin altında tarihi anlamda kıymetli şeyler var mı yok mu bunun çalışması teknik düzeyde yürütülüyor. İlk bulgulara göre, Roma döneminden itibaren geç Bizans, Komnenos dönemi hatta Osmanlı dönemine ait çeşitli tarihi kalıntıların o bölgede olduğu şeklinde titiz bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma bilimsel bir çalışmadır. Bizim herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir."