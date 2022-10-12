Otoparktaki araçlarda kaçak yakıt ele geçirildi 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, otoparktaki 3 araçta yapılan aramada 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, 5 Ekim Çarşamba gecesi Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı takip etti. Araç özel bir geri dönüşüm tesisinin otoparkına girdi.

Polis gerekli izinleri alarak, otoparka girerek araçta arama yaptı. 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Otoparkta park halinde bekleyen bir TIR ve kapalı kasa kamyonette de arama yapan polis, toplam 48 ton daha kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.A. ve F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.