AA'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki 10 hektar alanda, yurdun dört bir tarafından farklı hikayelerle, çeşitli sebeplerle getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 74 boz ayı bulunuyor.