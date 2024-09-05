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        Haberler Ekonomi Para OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru kaç olacak? - Para Haberleri

        OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru kaç olacak?

        2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:30
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        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
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        2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 olarak ortaya çıktı.

        Önceki OVP'ye göre her yıl için ortalama dolar tahmininin gerilediği görüldü.

        2023 2024 2025 2026 2027
        GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 26.546 44.218 61.54 72.915 83.132
        GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 1.13 1.331 1.465 1.642 1.774
        Verilere göre yıllık ortalama dolar kuru 23.49 33.22 42.01 44.41 46.86
        Önceki OVP'ye göre tahmin 23.88 36.78 43.94 47.8
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