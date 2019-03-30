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Oy nasıl kullanılır? Soruları yarın sandığa giderek oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi nasıl oy kullanacağız, hangi durumlarda oylar geçerli ya da geçersiz sayılacak? şeklindeki soruların cevabını haberimizde derledik. İşte adım adım ve resimli oy kullanma işlemi...
OY NASIL KULLANILIR?
"Nasıl oy kullanacağız?" sorusunun cevabını YSK paylaştığı resimli anlatımlı ile cevap buldu.
1- KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!
Oy verme günü yayınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK) nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.
2- OY PUSULALARINIZI ALIP KABİNE GEÇİNİZ
Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçiniz.
3- OYUNUZU KULLANINIZ VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUNUZ
Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatınız.
4- SANDIĞA GİDİNİZ
Oy zarfını sandığa atınız
5- İMZANIZI MUTLAKA ATINIZ
Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atınız.
OY KULLANMA RESİMLİ ANLATIM
OY KULLANMA İŞLEMİ VİDEOLU ANLATIM
#yataytekliresimtext#GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OYLAR#Hangi durumlarda oylar geçerli, hangi durumlarda geçersiz sayılacak? İşte detaylar...#https://www.haberturk.com/hangi-durumlarda-oylar-gecerli-hangi-durumlarda-gecersiz-sayilacak-ysk-secmen-sorgulama-sayfasi-2418217#
YEREL SEÇİMLERDE OY PUSULASI
İşte 31 Mart yerel seçimlerde kullanacağımız oy pusulası
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