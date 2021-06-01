OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsa
ABONE OL

OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin (OYAK Yatırım) halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. OYAK Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor

OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı
HABERTURK.COM

OYAK Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor.

Fazla talep gelmesi halinde OYAK'ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesiyle birlikte halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Sermaye piyasalarında 40 yıla yakın önemli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan OYAK Yatırım, son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkartarak, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştı.

OYAK Yatırım, yüzde 100’üne sahip olduğu OYAK Portföy Yönetimi AŞ ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ ile payları borsada işlem gören OYAK Yatırım Ortaklığı AŞ de dahil olmak üzere üç iştiraki ile yatırımcısına önemli bir getiri potansiyeli sunuyor.

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzı için SPK’ya yapılan başvuru onaylandı.

OYAK Yatırım hisselerinin halka arzı 2-3-4 Haziran tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleşecek. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL'den 94 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi OYAK’ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli payları halka arz edilecek.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 35'E ULAŞABİLİR

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal değerli ek pay satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir.

OYAK’ın halka arz öncesi yüzde 99,83 payla ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

OYAK Yatırım hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi alanlarda önemli tecrübeye sahip. OYAK Yatırım, sektör dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader gibi öncü mobil uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.

GÜÇLÜ İŞTİRAK YAPISINA SAHİP ARACI KURUM

OYAK Yatırım’ın en önemli özelliklerinden biri de çatısı altında 3 iştirakinin olması. Böylece OYAK Yatırım paylarına yatırım yapan yatırımcılar, aynı zamanda sigorta brokerliği, portföy yönetimi ve yatırım ortaklığı şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört şirkete birden ortak olmuş olacaklar.

Şirketin, 2017 yılında 1,5 milyon TL sermaye ile kurulan iştiraki OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, özsermayesini bu yıl 40 katına çıkardı. 2020 yılı nisan ayı itibarıyla sigortacılığın doğduğu dünyanın en köklü ve lider sigorta ve reasürans piyasası olan Lloyd's'un yetkili brokeri olarak global oyuncular arasındaki yerini aldı.

Son beş yılda karını 4,5 kat arttıran bir diğer iştiraki OYAK Yatırım Ortaklığı AŞ, net aktif değer artışıyla birçok ödüle layık görüldü. OYAK Yatırım’ın diğer bağlı ortaklığı OYAK Portföy Yönetimi AŞ’nin yönettiği portföy büyüklüğü ise 5 yılda 72 kat artarak 2020 sonu itibarıyla 3,8 milyar liraya ulaştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar yanında Yatırım Ortaklığı portföyü ile Emeklilik ve Hayat AŞ şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem bireysel hem de kurumsal portföyleri yönetim yetkinliği ile çalışmalarını sürdürüyor.

2020 YILININ EN BÜYÜK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Dünya genelinde 6 farklı kıtada, 24 ayrı ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın grup şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım, özellikle 2020 yılından itibaren artan ilgi ile hızlanan halka arzlarda konsorsiyum liderliklerinin yanı sıra, Kervan Gıda ile 2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Son yıllarda banka iştiraki olmayan aracı kurumlar içinde özel sektör tahvil ihraçlarında (kira sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen OYAK Yatırım, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi inceleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Taahhütlü İşlemler Pazarında işlem yapan ilk aracı kurum olmakla birlikte bu pazarda lider konumda bulunan OYAK Yatırım, yurtdışı hisse işlemlerinde aracılık faaliyeti gösteren az sayıdaki aracı kurumlardan da biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

HALKA ARZ KÜNYESİ

Halka arz tarihi: 2-3-4 Haziran 2021
Halka arz şekli: Sabit fiyatla talep toplama yöntemi
Halka arz fiyatı: 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL
Halka açıklık oranı: yüzde 30 (Ek satışla birlikte yüzde 35)
Halka arz edilecek hisse tutarı: Toplam 28,2 milyon TL nominal değerli paylar. (Ek satış, 4,7 milyon TL nominal değerli paylar.)
Şirketin çıkarılmış sermayesi: Halka arz sonrası 94 milyon TL
Şirketin 2020 kârı: 141,1 milyon TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aracı kurumların gelirleri, 2020'de iki katına çıktı
BORSAAracı kurumların gelirleri iki katına çıktı
Borsa düştü, dolar ve Euro yükseldi
BORSABorsada sert düşüş
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSAYabancı hisse, DİBS ve ŞBS aldı
Beşiktaş borsada da şampiyon - Haberler
BORSABeşiktaş borsada da şampiyon
Borsada bugün 12.40'a kadar işlem yapılacak
BORSABugün 12.40'a kadar işlem yapılacak
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa günü düşüşle tamamladı
3 şirket MSCI Türkiye Endeksi'nden çıkarıldı
BORSAMSCI Türkiye Endeksi'nde değişiklik
Kalekim halka arz sonuçları açıklandı! Kalekim ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve borsa kodu ne
BORSAHalka arz sonuçları açıklandı! Kalekim ne zaman işlem ...
Kalekim halka arz talep toplama tamamlandı! Kalekim ne zaman işlem görecek? Kalekim hisse fiyatları ve borsa k
BORSATalep toplama bitti! Kalekim ne zaman işlem görecek?
Penta halka arz ediliyor! Penta Teknoloji halka arz ne zaman?
BORSAPenta halka arz ediliyor!