İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4),annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik dün gece başarılı bir operasyonla nakledildi. Anne Yazıcı'dan ameliyathane ortamında akşam saatlerinde toplanan kök hücreler, Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında "Öykü Arin'e Umut Ol" adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.

NAKİL SÜRECİ 11 NİSAN'DA BAŞLADI

Antalya'da özel bir hastanede tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için 11 Nisan Perşembe günü süreç başlatıldı. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi.

MİNİK ÖYKÜ'YE İLİK NAKLİ TAMAMLANDI

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik naklinin ilk aşaması tamamlandı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve ekibi tarafından yapılan naklin ardından Öykü Arin, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Naklin ikinci aşaması olarak Öykü Arin, 28 gün steril ortamda gözetim altında tutulacak ve iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak.

Anne Eylem Yazıcı, yaptığı açıklamada, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi. Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine belirten Yazıcı, Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur dedi.

Nakli gerçekleştiren çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ise Öykü Arin'in tedaviye çok uyumlu olduğunu ve kamuoyuna mutlu bir haber vermek istediklerini söyledi.

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kendisinden toplanan kök hücrelerin kızına naklediğini belirten Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İLİŞ SAVAŞI DENİLEBİLECEK SÜREÇ YANACAK"

"Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."

28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR

Nakil tamamlandıktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan "Öykü Arin'e umut ol, donör ol" kampanyası devam ediyor.

"DONÖRE KÖK HÜCRE ARTIRICI İŞLEM UYGULADIK"

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Doç. Dr. Vedat Uygun, Öykü Arin Yazıcı'ya ilik nakli işleminin tamamlandığını söyledi. Eylem Şen Yazıcı'ndan kök hücre alım işleminin tamamlandığını belirten Doç. Dr. Uygun, "Donörümüz olan Eylem Şen Yazıcı ve hastamız Öykü Arin bir hafta boyunca nakil için hazırlandı. Anneden ameliyathane ortamında kök hücre toplandı. Bu işlem yaklaşık 2 saat sürdü. Bu kök hücrelerin sayısı hesaplandı" dedi.

Doç. Dr. Uygun, "Donör geçen çarşamba günü hastanemizde gözetim altında tutularak işlem için hazırlandı. Donöre kemoterapi değil, kök hücre sayısını artırıcı işlem uyguladık" diye konuştu. Öykü Arin'e ise 6 gün boyunca hastalık yükünü azaltmak için kemoterapi uygulandığını belirten Doç. Dr. Vedat Uygun, "Hastamıza hazırlık rejimi denilen bir kemoterapi uygulandı. Amaç donörden alınan kök hücre reddini engellemek" dedi. Doç. Dr. Uygun, burada yapılan işlemlerin her hasta ve donörde farklılık gösterdiğini, herkes için aynı olmadığını söyledi.

'5 AYLIK KABUS BİTECEK'

Hastanede eşi ve kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Çağdaş Yazıcı, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bizim için 5 aylık kabus bitecek. Güzel bir bahar olacak. Benim de normalde yüzde 50 uyumlu. Ancak doktorlar ilik transferinin anneden yapılmasının daha az riskli olacağını söyledi. Hem yakın çevremiz hem de donör olan binlerce kişi bizim gibi kaygılı ve heyecanlı bekliyor. Ancak bizde heyecan daha ağır basıyor."

ANNEDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Diğer yandan hastanede bir haftadır nakil için hazırlanan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında, kan verirken paylaştığı videoda kök hücre bağışı çağrısında bulundu.