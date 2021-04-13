"TEKTAŞ DEĞİL O, GÖK TAŞI"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İsmail Berhan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Çelik, "Böyle bir şey bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Evlilik teklifini biraz daha yaza doğru düşünüyordum ama böyle oldu" şeklinde yanıt verdi.

Bir muhabirin, "Tektaş değil o, gök taşı" sözleri üzerine kahkahayı patlatan Öykü Çelik, "Böyle yapmayın, utanıyorum. Açıkçası böyle ayıp oluyor gibi geliyor bana" dedi.

Ardından ikili, yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.