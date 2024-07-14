'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi, kaslarını sergiledi
Bir döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' adlı dizide canlandırdığı 'Osman' karakteriyle ünlenen Emir Berke Zincidi, büyüdü. Zincidi, spor yaparken kaslarını sergiledi
Başrollerinde; Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, artık 18 yaşında genç bir delikanlı oldu.
2010 - 2013 arasında ekrana gelen dizide sergilediği performansıyla adından söz ettiren Emer Berke Zincidi'nin değişimi, sosyal medyada çok konuşuldu.
Artık aktif olarak spor yapan Emir Berke Zincidi, salonda çektirdiği fotoğrafı yayımladı. Kaslarını sosyal medya üzerinden gözler önüne seren Zincidi; "Sana nolmuş öyle nasıl değişmişsin", "Osman ne ara büyüdün?" ve "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.