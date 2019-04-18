Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Elektro gitarda kaç tel vardır?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Çeyizinde birtakım ilçeler bulunan padişah eşi hangisidir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 18 Nisan saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 18 NİSAN

Yüksek sesli bir soru @alperenoztahran ‘dan geldi! Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!

Elektro gitarda kaç tel vardır?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI:Elektro gitarlara ekstra tel eklenerek standart 6 telli gitardan farklı elektro gitarlar da üretilir. 7, 8, 10 ve 12 telli elektro gitarlar da mevcuttur.

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Çeyizinde birtakım ilçeler bulunan padişah eşi hangisidir?

Cevap: Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı; Yıldırım Bayezid'in üçüncü eşi olan DEVLETŞAH HATUN evlenirken çeyiz olarak Kütahya çevresindeki birtakım ilçeleri Osmanlı'ya getirmiştir.