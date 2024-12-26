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        Haberler Gündem HT Trend Oytun Erbaş'tan tepki çeken asgari ücret yorumu: Kuru fasulye de protein, et de protein. Fakir hayat en sağlıklı hayattır

        Oytun Erbaş'tan tepki çeken asgari ücret yorumu: Kuru fasulye de protein, et de protein. Fakir hayat en sağlıklı hayattır

        Prof. Dr. Oytun Erbaş, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılasının ardından katıldığı televizyon programında yaptığı "Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır" açıklaması sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar Erbaş'a Erzurum'un ünlü yemeği cağ kebabını överken çekilmiş görüntülerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:10
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        Oytun Erbaş'tan tepki çeken asgari ücret yorumu
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        Yapılan yüzde 30'luk zam ile 2025 yılında asgari ücret net 22 bin 104 lira oldu. Yapılan zam birçok kesim tarafından tartışılırken Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar özellikle sosyal medyada tepki çekti. Programda "Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır" açıklaması sosyal medyada tepki topladı.

        Sosyal medya kullanıcıları, Erbaş'a Erzurum'un ünlü yemeği cağ kebabını överken çekilmiş görüntüleriyle tepki gösterdi. Kullanıcılar ayrıca "Kuru fasulye ile et arasındaki protein türü farklı" olduğunu belirtti.

        Fotoğraf ve video: Sosyal medya

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        #Oytun Erbaş
        #Oytun Erbaş asgari ücret
        #Oytun Erbaş kuru fasulye
        #Oytun Erbaş cağ kebabı
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