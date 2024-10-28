Oyun oynayan bebek balkondan düştü!

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan üç katlı bir binada dün 1,5 yaşındaki bir bebek balkondan düşerek ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesinin misafirliğe gittiği evinde balkonunda düştü. Olay öncesinde ise çocukların balkonda oyun oynadığı sırada ilk olarak bir oyuncak ayının yere düştüğü görüldü.

OYUNCAK AYININ ARDINDAN DÜŞTÜ

Oyuncak ayının düşmesinden kısa süre sonra ise Y.N. bebek balkondan aşağıya sert zemine düştü. Duyduğu ses üzerine dışarıya çıkan evin altındaki iş yerinin sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.