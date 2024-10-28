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        Oyun oynayan bebek balkondan düştü!

        Konya'da 1,5 yaşındaki bir bebek, ailesinin misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü. Bebeğin düşme sesini duyan aşağıdaki iş yeri sahibi yardıma koşarken, ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı. Feci anlar da kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:48
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        Oyun oynarken balkondan düştü!
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        Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan üç katlı bir binada dün 1,5 yaşındaki bir bebek balkondan düşerek ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesinin misafirliğe gittiği evinde balkonunda düştü. Olay öncesinde ise çocukların balkonda oyun oynadığı sırada ilk olarak bir oyuncak ayının yere düştüğü görüldü.

        OYUNCAK AYININ ARDINDAN DÜŞTÜ

        Oyuncak ayının düşmesinden kısa süre sonra ise Y.N. bebek balkondan aşağıya sert zemine düştü. Duyduğu ses üzerine dışarıya çıkan evin altındaki iş yerinin sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

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        AĞIR YARALI BEBEK, TEDAVİ ALTINDA

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde ise ilk olarak oyuncak ayının, sonrasında ise Y.N. bebeğin düşme anları yer aldı. Görüntülerin devamında ise çevredekilerin bebeğin yanına yardıma koştuğu görüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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