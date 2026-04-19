'Oyun Teorisi' İş Bankası Müzesi'nde

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı “İş’te Ekonomi” atölyeleri, Mayıs’ta da lise öğrencilerini finansal okuryazarlıkla tanıştırmayı sürdürüyor. Şubat ayında başlayan ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği ücretsiz atölyeler, stratejik düşüncenin derinliklerine davet eden Oyun Teorisi eğitimiyle bu dönemi sonlandırıyor.

Rakibimizin bir sonraki adımını öngörmeden en doğru hamleyi yapabilir miyiz? Peki, rekabet etmek mi yoksa iş birliği yapmak mı bize daha çok kazandırır? Gençler iş dünyasından siyasete, spordan günlük hayata kadar her alanda başarılı olmak isteyenlerin aklını kurcalayan bu soruların cevaplarını arıyor. Birbirini tamamlayan üç modül halinde kurgulanan Oyun Teorisi eğitiminde teorik bilgilerin yanı sıra günlük hayattan ve iş dünyasından uygulamalar da yer alıyor.

‘Oyun Teorisi’ Eğitim Takvimi:

• 13 Mayıs Çarşamba: 16.30-18.00

• 14 Mayıs Perşembe: 16.30-18.00

• 16 Mayıs Cumartesi: 11.00-14.00

Geleceğin liderleri, girişimcileri ve bilim insanları olan gençlere karmaşık durumlar karşısında “nasıl” düşüneceklerini öğretmeyi amaçlayan eğitime katılmak için İş Sanat’ın internet sitesinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Üç farklı güne yayılan eğitimin tüm oturumlarına katılanlara sertifika verilecek... İş Sanat’ın lise öğrencilerine yönelik eğitim programları gelecek dönemde de devam edecek.