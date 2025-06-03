Oyun uygulamasında tanıştığı çocuğa cinsel tacizde bulundu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta paylaşılan taciz içerikleri nedeniyle harekete geçti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis, sosyal medyada yayınlanan WhatsApp yazışmaların 14 yaşındaki H.Ş adlı erkek çocuğa ait olduğu belirledi.

OYUN UYGULAMASINDA TANIŞMIŞ

H.Ş, 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen bir şahısla tanıştığını, daha sonra cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini tehdit ve şantajlarda bulunduğunu söyledi.

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KISA SÜREDE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin 22 yaşındaki A.D. olduğunu tespit etti. Avcılar’da kaldığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. A.D. hakkında “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan tahkikat işlemleri başlatıldı.