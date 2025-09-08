Oyuncu Anta Toros, mide kanseri nedeniyle 30 Ağustos'ta vefat etmişti. 77 yaşında hayata veda eden Toros, son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı.

Törende konuşan Anta Toros'un kızı İrna Büyüksakayan, annesinin vefatına hiç hazırlıklı olmadığını belirterek; "Çok şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dostluklar bıraktığı için de her ikisine teşekkür ediyorum" dedi.

Anta Toros'un torunu Serdar Büyüksakayan da anneannesinin en yakın arkadaşı olduğunu belirterek; "Anneannemden öte çok yakın bir dostum gibiydi ve gerçekten çok özel bir insandı. Hep bizimle yaşayacak. Bizimle olmadığına hâlâ inanamıyorum, yanımdaymış gibi. Yaşattığı güzel anılar için de ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Suna Keskin ise Anta Toros ile 50 yıllık dost olduğunu aktararak; "50 yıllık dost, arkadaş, candaş, yoldaş, meslektaş, her şey. 50 yılımın her anında var olan çok güzel, çok değerli bir dostumdu. Onu buradan göndermek çok zor. Güle güle Anta..." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Oyuncu Göksel Kortay da şunları kaydetti: Kendi güzel, yüreği güzel, çok hoş bir insandı. Çok candan, cana yakın, içi dışı bir, 20 - 25 yıldır dostumdur. Bir tek gün sesini yükselttiğini duymadım. Olumsuz bir şey söylediğini, birine itiraz ettiğini, aksilik ettiğini ne gördüm ne duydum. Her zaman güleç, her zaman o koca gözleriyle gülümseyerek, hep sımsıcak, nazik, kibar, kimseyi kırmayan, dünyanın en efendi insanlarından biriydi. İyi oyuncu, iyi insan ve iyi bir dosttu. Onu buradan uğurlamak çok zor. Antacığım güle güle git. Gerçekten çok içim acıyor benim, herkes kadar. Tanıdığım günden beri çok sevdim. Yolu ışık olsun. Oyuncu Ayşe İnci de merhum sanatçıyı tanıdığı günden beri büyük bir hayranlık duyduğunu kaydederek; "Yüzü güzel, gülüşü güzel, gözlerinin içi gülen, gerçekten çok zarif, çok tatlı bir kadındı. Onunla jüri nedeniyle çok bir arada olduk. Eleştirilerinde tatlı ve ölçülüydü. Kalp kırmadan, kimsenin hakkını yemeden, gayet tatlı tatlı müdahale ederdi. Hepiniz gibi ben de onu çok özleyeceğim. Güle güle Antacığım. Seni hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Oyuncu Nişan Şirinyan da 18 yaşındayken Anta Toros ve eşi Misak Toros ile tanıştığını belirterek; O zamandan beri birlikteydik. Zaman zaman birlikte oyunlara gittik, oyunlar yaptık. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, çok sevecen bir insandı Anta. Unutmayacağız onu. Işıklarda olsun" sözlerine yer verdi. Ulvi Alacakaplan da Anta Toros ile sanat hayatının ilk gününden beri beraber olduklarını vurgulayarak, Dostlar Tiyatrosu'nda başlayan dostluklarına ilişkin şu bilgileri verdi: Esas ismi Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu idi. Sevgili İsak Toros'un yardımıyla Karagözyan Yetimhanesinde çalıştık 2 sene. Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu... Sonradan içinden birçok insan profesyonel oldu. Ben de dâhil olmak üzere. Anta, aramızda ilk profesyonel olan oyuncuydu, Gülriz Sururi Tiyatrosu'nda. Ben de bir sene sonra oldum. Anta kesintisiz bir güzeldi. Sadece bedeni değil içi güzeldi. Burada onun arkasından konuşacağım aklıma gelmezdi. Her zaman Kemal Sunal'ın anma toplantılarında hazır ve nazır olurdu. Bu sene göremedim. 'Acaba mı?' dedim. Sonra aklımdan kovdum o düşünceyi. İyi ki yaşam sadece bu dünyadakinden ibaret değil.