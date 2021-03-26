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Oyuncu Ayşe Kökçü, "Ustalarla Söyleşi" programına konuk oldu

Oyuncu Ayşe Kökçü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Salondan Yayın" etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Ustalarla Söyleşi" adlı çevrim içi programına konuk oldu.

Oyuncu Ayşe Kökçü,
AA

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, İBB Şehir Tiyatroları YouTube kanalından yayınlanan etkinliğin yönetimini oyuncu Defne Gürmen üstlendi.

- "1980 Darbesi'nden sonra Şehir Tiyatroları altın çağını yaşadı"

"Lüküs Hayat", "Kanlı Nigar" ve "Vanya Dayı" adlı klasikleşen tiyatro oyunlarında, aynı zamanda "Bizimkiler" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Ayşe Kökçü, 1978 yılında Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladığını söyledi.

Kökçü, o yıllarda seyircinin tiyatroya ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Ama o dönem yaşanan siyasi olaylar halkın tiyatroya gelişini engelledi. Boş salonlara oynadığımız zamanlar oldu. Bence 1980 darbesinden sonra Şehir Tiyatroları altın çağını yaşadı." dedi.

Şehir Tiyatrolarında oynadığı oyunlarda tecrübeli sanatçılardan çok şey öğrendiğini anlatan Kökçü, şunları söyledi:

"'İyi oyuncudan neler öğrenebilirim?' demek ve biraz merak etmek gerekli. Tecrübeden istifade etmek çok önemli. Yeni gençler bazen ustalardan daha çok şey biliyor, daha yetenekli olabiliyor. Bu durumlarda kendini yetiştirmiş gençlerin ustaların tecrübelerinden istifade etmeleri onları daha da geliştirecektir."

Kökçü, tiyatroda rol aldığı "Bahar Noktası" oyununun kendisi için en özel çalışma olduğunu vurgulayarak, provalarında çok zorlandığı halde gösterdiği performansla oyunun seyirciden büyük beğeni topladığını anlattı.

Şehir Tiyatroları repertuvarının sanat yönetmenine göre farklılık gösterdiğini aktaran Kökçü, "İyi bir repertuvarın çok sağlıklı yapıldığını belli istisnalar dışında görmedim. Repertuvar hazırlamak zor bir iş. İyi bir repertuvar için 'tiyatroya kimler geliyor, gençler ne izliyor, çağdaşlardan kimler ne yapıyor, ne ediyor?' gibi konuları bilmek lazım." diye konuştu.

Kökçü, genç oyunculara tavsiyelerde bulunduğu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yaptığınız işi çok sevmeniz gerekiyor. Ben sadece çalışarak oyunculuk yapılabileceğine inanmıyorum. Yeteneğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çalışmak ve disiplin tabii ki var. Ama işini sevmek çok önemli. Yönetmenini dinlemek lazım. Rollerini hazmetmek ve çok çalışmak lazım. Sadece yönetmenle de olmaz, oyuncunun da katkı yapması önemlidir. Ben bugüne kadar ki çalışma sistemimde böyle yaptığım için başarılı olduğumu söyleyebilirim. Bir de doğal olmayı önemsiyorum."

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