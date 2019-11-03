Kariyerinde ilk olarak ünlü yönetmen Francis Ford Coppola’nın 1984 yılında vizyona giren Cotton Club (Gangsterler Kulübü) isimli filminde rol alan oyuncu Brian Tarantina, New York’taki apartman dairesinde ölü bulundu.
Aralarında Donnie Brasco ve Brian De Palma’nın yönettiği Carlito’s Way (Carlito’nun Yolu) gibi filmlerle şöhretini perçinleyen oyuncunun cansız bedenini yeğeni buldu.
Yetkililer incelemelerin devam ettiğini açıklarken, Tarantina’nın cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddesi bulunduğu belirtildi.
Ünlü oyuncu 90’larda rol aldığı The Sopranos dizisi ile şöhretini perçinlemişti. Tarantina en son The Marvelous Mrs. Maisel isimli dizide yer almıştı.
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