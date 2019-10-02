Oyuncu Bülent İnal, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ailesiyle birlikte alışveriş turunda görüntülenen ünlü oyuncu, oğlu Çınar ile birlikte objektiflere poz verdi.

Dizi çekimlerinin keyifli ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu Bülent İnal, açıklama sonrası ailesiyle birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam ederek mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptı.

Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen oyuncu, alışveriş sonrası bir restorana giriş yaparak ailesiyle yemek yedi ve yorgunluk kahvesi içti.