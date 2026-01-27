Oyuncu Çağla Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

27 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye ... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan dava başladı* Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general, ABD'ye bilgi satmaktan görevden alındı* Türkiye elektrikli araç satışlarında Avrupa'da ilk 5'e girdi* Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!* Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'ın, 15 yıl önce organ nakli bölümündeki hastalarla bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı Daha Az Göster