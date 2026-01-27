Oyuncu Çağla Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, saç, idrar ve kan örneği alınan oyuncu Çağla Boz'un, uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 16 Ocak'ta aralarında; oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüphelilerden 3'ünün testi pozitif çıktı.Çağla Boz, kan, saç ve idrar örneklerinin alınmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
3 ŞÜPHELİDE KOKAİN MADDESİ TESPİT EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde; Koray Beşli, Hakan Yıldız ve oyuncu Çağla Boz'un test örneklerinde kokain maddesi tespit edildi. Diğer 5 kişinin uyuşturucu testi ise negatif çıktı.