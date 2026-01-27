Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oyuncu Çağla Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Oyuncu Çağla Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, saç, idrar ve kan örneği alınan oyuncu Çağla Boz'un, uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:39 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu testi pozitif çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 16 Ocak'ta aralarında; oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüphelilerden 3'ünün testi pozitif çıktı.

        Çağla Boz, kan, saç ve idrar örneklerinin alınmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
        Çağla Boz, kan, saç ve idrar örneklerinin alınmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        3 ŞÜPHELİDE KOKAİN MADDESİ TESPİT EDİLDİ

        Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde; Koray Beşli, Hakan Yıldız ve oyuncu Çağla Boz'un test örneklerinde kokain maddesi tespit edildi. Diğer 5 kişinin uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye ...
        #Çağla Boz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!