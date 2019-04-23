Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Elit İşçan'ın beyanlarına yer verildi. Elit İşçan'ın ifadesinde şüphelinin kendisini zorla öpmeye çalıştığını söylediği belirtilen iddianamede, şüpheli Efecan Şenolsun'un da suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.



İddianamede, dizide yönetmen asistanı olarak çalışan Alper Aka'nın tanık sıfatıyla alınan ifadesine de yer verildi. Aka'nın iddianameye yansıyan ifadesine göre şüpheli Şenolsun, şikayetçi İşcan'a hakaret etti ve onu belinden tutarak öpmeye çalıştı.



Tanık olarak dinlenen dizinin sanat asistanı Meriç Bucak'ın iddianameye yansıyan ifadesinde şüphelinin elini şikayetçiye dolayarak öpmeye çalıştığını söyledi.



İddianamede, dizi setinde görev yapan çok sayıda kişinin tanıklığına da yer verildi. Bu kişiler, olaya tanık olmadıklarını, bu yönde bir bilgileri olmadığını söylediler.



Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un aynı dizide rol aldıkları bilgisine yer verilen iddianamede, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, ona hakaret ettiği savunuldu. Bir sahne çekilişini bekleyen Elit İşcan'ın yanına giden şüpheli Efecan Şenolsun'un, İçcan'ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı iddia edildi.



Şüpheli Şenolsun'un başka bir sahnenin çekimini bekleyen şikayetçi Elit İşçcan'ın yanına gittiği, bir anda arkasından sarılarak uzaklaşmasını önlediği kaydedilen iddianamede, kurtulmaya çalışan şüpheliye küfür ettiği kaydedildi.

TANIK OLARAK DİNLENEN KEREM BURSİN OLAYI GÖRMEMİŞ

Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflarda oyuncularla birlikte görülen şikayetçi Elit İşcan'ın rahatsız bir ruh halini yansıtmadığı savunulan iddianamede, iki tanığın şikayetçiyi doğruladığı belirtildi. İddianamede, Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin olaya doğrudan tanıklık yapmadıkları anlatıldı.



17 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK



İddianamede, Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



NE OLMUŞTU?



Oyuncu Elit İşcan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak aynı dizide rol aldığı arkadaşı Efecan Şenolsun'un dizinin 7 Haziran 2018 tarihinde Kadıköy'de yapılan çekimlerde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, Elit İşcan, Efecan Şenolsun ve dizide görev yapan oyuncu ve set ekibinden oluşan 18 kişiyi de tanık olarak dinleyerek yukarıdaki iddianameyi hazırladı.