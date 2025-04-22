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        Haberler Magazin Oyuncu İlyas Salman'ın cezası açıklandı - Magazin haberleri

        Oyuncu İlyas Salman'ın cezası açıklandı

        İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:49
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        Cezası açıklandı
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        Oyuncu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Fotoğraf: Arşiv

        İlyas Salman'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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        #ilyas salman
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