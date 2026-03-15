Oyuncu John Alford hapishanede ölü bulundu
İngiliz oyuncu John Alford, iki kıza cinsel istismardan hapse girdikten aylar sonra cezaevinde hayatını kaybetti
İngiliz oyuncu John Alford, bir arkadaşının evindeki partide meydana gelen cinsel saldırılardan suçlu bulunmasının ardından ocak ayında 8,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 54 yaşındaki Alford, Norfolk'taki HMP Bure adlı cezaevinde hayatını kaybetti.
BBC'nin 'Grange Hill' adlı dizisinde rol alan oyuncu, 9 Nisan 2022'de Hertfordshire'daki bir evde 14 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girmekten dört ayrı suçtan ve 15 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel saldırı ve cinsel organa nüfuz yoluyla saldırı suçlarından mahkum edilmişti. Alford, duruşma sırasında jüri üyelerine tüm iddiaların 'skandal' ve 'komplo' olduğunu, saldırıları destekleyecek hiçbir DNA kanıtı bulunmadığını söylemişti.
Alford'un 13 Mart'ta hayatını kaybettiği açıklanırken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.