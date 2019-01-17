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Oyuncu Nilay Duru, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emrah Kıyan'la geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Hamileliğinin 30. haftasına giren Duru, kız bebek annesi olmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu, karnı burnunda fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Kuzusunu görmüş bir anniş" notuyla paylaştı. Duru'nun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.